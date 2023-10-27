Китай остается важнейшим партнером России в торговле рыбопродукцией. Только за январь-сентябрь 2023 года экспорт российской рыбы и морепродуктов в Поднебесную, по данным Росрыболовства, достиг 836 тыс. тонн в натуральном выражении и 1,62 млрд долларов в денежном. Бизнес России и КНР развивает экономические связи на профильных выставках и в рамках деловых поездок. Ключевую роль в обеспечении поставок при этом играют ветеринарные власти двух стран. Актуальные вопросы рыбного экспорта в Китай в интервью Fishnews прокомментировал заместитель руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Константин Савенков.

— 26 сентября в Санкт-Петербурге представители Россельхознадзора и Главного таможенного управления КНР подписали протокол, регулирующий вопросы поставок рыбопродукции из России в Китай. Константин Аркадьевич, расскажите, пожалуйста, о роли этого документа в обеспечении российского экспорта. Каким образом и сколько времени шла подготовка протокола?

— Проект протокола поступил в адрес Россельхознадзора в ноябре 2019 года и прошел не один цикл согласований с китайской стороной, Минсельхозом Российской Федерации, МИД РФ и Росрыболовством. Подписан в рамках 11-го заседания Российско-Китайской постоянной рабочей группы по сотрудничеству в сфере ветеринарного, фитосанитарного контроля и безопасности пищевых продуктов.

Благодаря этому документу в ближайшее время поставки всех видов и латинских названий рыбо- и морепродукции из России в Китай смогут осуществляться без учета того, есть ли экспортируемый вид гидробионтов в «Каталоге видов продукции водных промыслов и стран (регионов), получивших санитарно-карантинное разрешение на ввоз продукции в Китай или ранее уже осуществлявших торговлю с Китаем». Последний будет соответствующим образом изменен. Это позволит поставлять в КНР все виды водных биоресурсов.

— Важным этапом стала подача российскими экспортерами рыбопродукции заявок для регистрации объектов в китайской системе CIFER. Какие сейчас результаты по поступлению информации от предприятий?

— Предприятия и суда, аттестованные для поставок рыбопродукции в Китай до 1 января 2022 года, должны до 27 октября 2023 года подать заявку на продление регистрации в системе CIFER.

В случае, если предприятия не подадут заявку на модификацию, право на экспорт их продукции в Китай будет приостановлено с даты истечения регистрации. Производители рыбной продукции, не продлившие регистрацию, не смогут поставлять продукцию в КНР, а транспортные суда и холодильники, не продлившие регистрацию, не смогут участвовать в цепочках поставок.

Для отправки продукции в Китай им придется заново проходить процесс регистрации в китайских системах.

В настоящее время заявки на продление регистрации не подали порядка 75 объектов.

— Какие вопросы поставок рыбной продукции в Китай остаются на повестке дня? Возможно, есть какие-то требования, на которые хотелось бы обратить внимание отраслевого сообщества?

— На повестке дня остаются вопросы модификации объектов в системе CIFER. Несмотря на то, что в настоящее время китайская сторона продлила возможность заполнения карточек объектов путем подачи заявок на модификацию, только 582 из 677 объектов, внесенных в CIFER до 1 января 2022 года, подали заявки на модификацию по требованиям китайской стороны.

Мы просим владельцев объектов, не подавших заявки на модификацию, направить их до мая 2024 года.

Также обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения требований Китая при поставках продукции на рынок страны.

Fishnews, октябрь 2023 г.