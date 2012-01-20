Новости

Курсанты ВМРК пройдут проверку морем

40 курсантов Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа отправятся в плавание на учебном парусном судне «Паллада». За четыре месяца вместе с иностранными кадетами они посетят порты Кореи, Китая, Японии и Сингапура.

Учебные рейсы на парусном судне Владивостокский морской рыбопромышленный колледж организует для своих курсантов регулярно: как минимум два раза в течение учебного года в плавание отправляются группы по 40-60 человек. На этот раз в море выйдут выпускники для прохождения квалификационной стажировки и учащиеся первых курсов судоводительского отделения. Они изучат технику безопасности и парусное вооружение, обязанности дежурно-вахтенной службы, получат рабочую специальность матроса 1 класса, овладеют специальностью судоводителя.

Нынешний рейс особенный: российским курсантам предстоит осваивать навыки работы в море совместно с кадетами иностранных учебных заведений: Китайского морского университета и Сингапурской морской академии. Это накладывает особую ответственность на будущих моряков.

«Курсанты ВМРК всегда выгодно отличались своей дисциплинированностью, ответственностью, прочными теоретическими знаниями и хорошей спортивной формой. Не возникает сомнений, что и в этом уникальном рейсе они окажутся на высоте, достойно справятся со всеми поставленными перед ними задачами и продолжат традиции, заложенные учащимися колледжа в прошлых рейсах», – отметил руководитель практики Виктор Иванов.

Проводы группы курсантов на УПС «Паллада» состоялись 19 января. В честь этого события в колледже было организовано торжественное мероприятие, с напутственным словом к учащимся обратился начальник Владморрыбколледжа Евгений Дубовик.

Как сообщает корреспондент РИА Fishnews.ru, в море «Паллада» выйдет 27 января. За четыре месяца судно посетит порты Пусан (Южная Корея), Шанхай (Китай), Ниигата (Япония) и Сингапур, а также примет участие в Международном фестивале парусов «Нагасаки 2012».

Кроме того, с 16 января часть курсантов Владморрыбколледжа отправилась по индивидуальным графикам для прохождения морской практики по профилю специальности на суда дальневосточных компаний.

Возможность закрепить теоретические знания на практике получили и студенты отделения экономики и управления Владморрыбколледжа. Будущие специалисты отправились получать первичные профессиональные навыки в территориальное управление Росимущества в Приморском крае. В течение двух недель молодые люди будут работать под руководством преподавателя с архивными документами.

РИА Fishnews.ru
НазадМетки: япония
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

Эдуард КЛИМОВ

Коммуникации конвертируются в деньги

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь ЗУБАРЕВ

Первый заместитель председателя профильного комитета Совета Федерации

Игорь ЗУБАРЕВ

В рыбной отрасли Карелии запущен целый ряд важных проектов

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Отраслевое сообщество активно включилось в популяризацию рыбной продукции

Все материалы

Интервью

Аналитик Рыбного союза Николай МОЧАЛОВ

Аналитик Рыбного союза

Николай МОЧАЛОВ

Аналитика может предложить сценарии на разные случаи

Директор рыбомучного завода Южно-Курильского рыбокомбината Владимир БОРОДКИН

Директор рыбомучного завода Южно-Курильского рыбокомбината

Владимир БОРОДКИН

Мы видим ценный продукт там, где другие видят отходы

Директор Приморского регионального филиала Россельхозбанка Михаил ТИМАШЕВ

Директор Приморского регионального филиала Россельхозбанка

Михаил ТИМАШЕВ

РСХБ заинтересован в проектах по эффективному использованию биоресурсов

Директор «Фишеринг Сервис» Андрей ФЁДОРОВ. Фото предоставлено компанией

Директор компании «Фишеринг Сервис»

Андрей ФЁДОРОВ

«ФИШЕРИНГ СЕРВИС» заякорился во Владивостоке

Все интервью

Личное мнение

Генеральный директор медиахолдинга «Фишньюс» Яна ЯШИНА

Генеральный директор медиахолдинга «Фишньюс»

Яна ЯШИНА

Fishnews объединил все возможности для развития в рыбной отрасли

Управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Кирилл КОСТЫНА

Управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка

Кирилл КОСТЫНА

Российские рыбопромышленники ищут на рынках новые возможности

Все материалы

Крупным планом

Комплексная работа с отраслевым законодательством, продвижение принципов ответственного рыболовства, масштабные программы по развитию внутреннего рынка и формирование новых возможностей за рубежом — всеми этими направлениями занимается Ассоциация добытчиков минтая

Сильное лобби российского минтая

Генеральный директор и основатель бренда «Рыбный островок» во Владивостоке Ирина КУЗЬМИНА и собственник, руководитель московского магазина «Рыбный островок — Дальневосточная гастрономия» Екатерина КУЗЬМИНА

«Рыбный островок» в центре мегаполиса: премиальная продукция для ценителей дикой рыбы

На платформе «Фишстат» собрали полезные инструменты для тех, кто работает на рыбном рынке, в одном месте. Иллюстрация предоставлена командой Fishstat

FishStat: нырнем в мир цифрового сервиса для рыбной отрасли

5 августа у причала Владморрыбпорта разгружали судно «Пролив Лонга»

Как работает рыбный порт во Владивостоке: взгляд изнутри

События

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в «Экспофоруме» с 16 по 18 сентября

Путь к потребителю: делимся впечатлениями от выставки в Санкт-Петербурге

На торжественное открытие памятника министру рыбного хозяйства СССР Александру Ишкову пришли представители отрасли

Памятник Александру Ишкову украсил сквер Дальрыбвтуза

Все события

Продвигая рыбу

Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex

© 2006—2026 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт
www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.
Политика конфиденциальности в отношении персональных данных   Политика cookie файлов