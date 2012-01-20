Курсанты ВМРК пройдут проверку морем

40 курсантов Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа отправятся в плавание на учебном парусном судне «Паллада». За четыре месяца вместе с иностранными кадетами они посетят порты Кореи, Китая, Японии и Сингапура.

Учебные рейсы на парусном судне Владивостокский морской рыбопромышленный колледж организует для своих курсантов регулярно: как минимум два раза в течение учебного года в плавание отправляются группы по 40-60 человек. На этот раз в море выйдут выпускники для прохождения квалификационной стажировки и учащиеся первых курсов судоводительского отделения. Они изучат технику безопасности и парусное вооружение, обязанности дежурно-вахтенной службы, получат рабочую специальность матроса 1 класса, овладеют специальностью судоводителя.

Нынешний рейс особенный: российским курсантам предстоит осваивать навыки работы в море совместно с кадетами иностранных учебных заведений: Китайского морского университета и Сингапурской морской академии. Это накладывает особую ответственность на будущих моряков.

«Курсанты ВМРК всегда выгодно отличались своей дисциплинированностью, ответственностью, прочными теоретическими знаниями и хорошей спортивной формой. Не возникает сомнений, что и в этом уникальном рейсе они окажутся на высоте, достойно справятся со всеми поставленными перед ними задачами и продолжат традиции, заложенные учащимися колледжа в прошлых рейсах», – отметил руководитель практики Виктор Иванов.

Проводы группы курсантов на УПС «Паллада» состоялись 19 января. В честь этого события в колледже было организовано торжественное мероприятие, с напутственным словом к учащимся обратился начальник Владморрыбколледжа Евгений Дубовик.

Как сообщает корреспондент РИА Fishnews.ru, в море «Паллада» выйдет 27 января. За четыре месяца судно посетит порты Пусан (Южная Корея), Шанхай (Китай), Ниигата (Япония) и Сингапур, а также примет участие в Международном фестивале парусов «Нагасаки 2012».

Кроме того, с 16 января часть курсантов Владморрыбколледжа отправилась по индивидуальным графикам для прохождения морской практики по профилю специальности на суда дальневосточных компаний.

Возможность закрепить теоретические знания на практике получили и студенты отделения экономики и управления Владморрыбколледжа. Будущие специалисты отправились получать первичные профессиональные навыки в территориальное управление Росимущества в Приморском крае. В течение двух недель молодые люди будут работать под руководством преподавателя с архивными документами.

РИА Fishnews.ru