Россия заключила антибраконьерское соглашение с КНДР

Россия и Северная Корея будут вместе противостоять незаконному промыслу морских биоресурсов. Соответствующее межправительственное соглашение 30 января подписали главы рыбных ведомств обеих стран.

Подписи под Соглашением между правительствами Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики о сотрудничестве в области предупреждения незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла живых морских ресурсов поставили руководитель Росрыболовства Андрей Крайний и северокорейский министр рыбного хозяйства Пак Тхэ Вон.

Напомним, ранее подобное соглашение Россия заключила с Южной Кореей. Как сообщили РИА Fishnews.ru в центре общественных связей Росрыболовства, в настоящее время подписаны меморандумы по противодействию ННН-промыслу с Японией и Китаем, готовится к заключению меморандум и с Канадой.

В ходе встречи стороны обменялись информацией о состоянии рыбной отрасли в России и КНДР. Участники переговоров высказали заинтересованность в развитии прямых производственных связей и создании совместных предприятий в различных сферах рыбного хозяйства, в том числе в морском рыболовстве. В настоящее время между нашими странами действует Соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства от 6 мая 1987 г.

РИА Fishnews.ru