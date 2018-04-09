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Здоровье рыб не волнует ветеринаров

Здоровье рыб не волнует ветеринаров

Предприятия аквакультуры в этом сезоне рискуют остаться без защиты от болезней рыб. Из-за нерасторопности федеральных чиновников практически сорваны работы по проведению противоэпизоотических мероприятий.

Рыбоводные хозяйства бьют тревогу из-за бездействия департамента ветеринарии Минсельхоза, до предела затянувшего работу по организации противоэпизоотических мероприятий в рыбоводстве. Процедура эта сама по себе не быстрая и включает несколько этапов: от объявления конкурса до заключения контрактов с его участниками. Как правило, прежде чем авансовый платеж поступит предприятию, с которым Минсельхоз подписал контракт на проведение работ по противоэпизоотике, проходит не менее двух с половиной месяцев со дня объявления конкурса.

«В 2017 году этот процесс начался прямо с 1 января. В результате с 15 апреля пошли переводы, хозяйства получили деньги, стали закупать лекарственные корма и прокармливать рыбу», – рассказал Fishnews председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василий Глущенко.

С учетом сезонности товарного рыбоводства, чтобы предупредить развитие большинства заболеваний рыб, начинать профилактику необходимо еще весной. Но к началу апреля о конкурсе еще даже не было объявлено. Четырехмесячная задержка означает, что хозяйства не успевают провести вовремя противоэпизоотические мероприятия, а значит, рыба останется без лекарственной поддержки и со сниженным иммунитетом при встрече с опасными вирусами, бактериями и паразитами.

Если рыба плохо себя чувствует, она не будет нормально питаться, расти и набирать вес. Практикующие ветврачи и рыбоводы отмечают, что в общей массе продукции товарной аквакультуры до 20% зависит от ветеринарного благополучия в хозяйстве, которое, прежде всего, подразумевает своевременную профилактику и лечение. Если убрать этот фактор, то из того же количества посадочного материала при аналогичных затратах кормов рыбы вырастет на 20% меньше.

Каким образом тогда аквакультура, которая, по словам, главы Минсельхоза России Александра Ткачева, остается одним из приоритетных направлений развития животноводства, сможет поддерживать заданные темпы роста? По данным Росрыбхоза, на этот год прогнозировалось увеличение объема производства товарной продукции рыбоводства на 8-10%. Теперь как бы не пришлось думать о снижении.

Кроме того, неблагополучная эпизоотическая обстановка в рыбоводных прудах легко может распространиться и на естественные водоемы, в том числе имеющие рыбохозяйственное значение. Тогда ущерб будет нанесен окружающей среде и в опасности окажутся уже естественные рыбные запасы.

Чтобы не допустить этих негативных последствий, члены Ассоциации «Росрыбхоз» по итогам общего собрания направили обращение на имя министра Александра Ткачева. «Самое главное, что средства на эти работы министерство нам выделило. Если в прошлом году было 243 млн рублей, то этом уже 269 млн рублей, но они не используются, – подчеркнул Василий Глущенко. – Поэтому мы обратились в Минсельхоз и ждем сейчас решения. Первый замминистра Джамбулат Хатуов назначил рассмотрение этого вопроса на 11 апреля. Если проблема не будет решена, хозяйства попадут в очень тяжелое положение».

Анна Лим, Fishnews
НазадМетки: аквакультура
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