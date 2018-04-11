11 апреля 2018 года

Рыбоводный комплекс получит средства на развитие

В Ростовской области будет модернизирован крупный комплекс по выращиванию стерляди и шемаи. Тендер на проведение инженерных изысканий и корректировку проекта реконструкции предприятия объявил Главрыбвод.

Предполагается, что проект реконструкции Аксайско-Донского рыбоводного завода будет готов к концу осени. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 18 апреля, итоги тендера подведут 26 апреля.

Запланировано строительство нового цеха для производства 4 млн штук осетровых и 8,8 млн экземпляров частиковых видов рыб ежегодно, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Инфраструктура комплекса будет включать насосную станцию с рыбозащитными сооружениями, бассейновый цех для молоди, участок для маточного стада, пруды для подросшей рыбы площадью более 100 га, резервную электростанцию, административный корпус и другие сооружения.

Компании-победителю тендера предстоит в течение полугода собрать недостающие для проекта данные, провести инженерные изыскания, обследовать прудовое хозяйство и существующие здания, откорректировать ПСД с прохождением Главгосэкспертизы.

В доработке проекта будет необходимо предусмотреть реконструкцию и техническое переоснащение существующего производственного цеха в крытый цех инкубации и подращивания, а также ремонт прудов и гидротехнических сооружений. На завершение проекта выделено 7,2 млн рублей.

Fishnews