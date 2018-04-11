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Пограничники в море

ФСБ закрепляет обязанность проходить контрольные точки

Госдума поддержала в первом чтении законопроект, который закрепляет за Федеральной службой безопасности полномочие устанавливать контрольные пункты (точки) и порядок их прохождения. Сейчас в этой сфере правовой пробел, отметил руководитель Погранслужбы Владимир Кулишов.

На заседании 10 апреля Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект «О внесении изменения в статью 124 Федерального закона «Об исключительной экономической зоне РФ», сообщает корреспондент Fishnews. Документ, напомним, был подготовлен Федеральной службой безопасности.

«Законопроект наделяет ФСБ России полномочием устанавливать по согласованию с Минсельхозом и Минобороны контрольные пункты (точки) в исключительной экономической зоне, а также определять порядок их прохождения судами, осуществляющими рыболовство», – рассказал на заседании Думы заместитель директора ФСБ России – руководитель ПС ФСБ России Владимир Кулишов.

Законопроект направлен на устранение правового пробела, отметил содокладчик, первый заместитель председателя Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

Ранее функции по установлению контрольных пунктов (точек) были закреплены за Федеральной пограничной службой и Госкомрыболовством, однако затем система федеральных органов исполнительной власти изменилась, иные ведомства такими полномочиями не наделены, заявил Владимир Кулишов.

«Сложившая ситуация не позволяет в полном объеме реализовать суверенные права РФ в ее исключительной экономической зоне. Предлагаемое изменение направлено на решение как раз этой проблемы», – сказал руководитель Погранслужбы.

Одновременно предусматривается обязательство для лиц, осуществляющих рыболовство, проходить контрольные пункты (точки) и соблюдать порядок их прохождения, отметил Владимир Кулишов.

Эрнест Валеев заявил, что «принятие законопроекта будет способствовать повышению эффективности государственного контроля в сфере охраны морских биологических ресурсов в ИЭЗ».

В сопроводительных материалах к законопроекту приводится перечень нормативно-правовых актов, которые потребуется отменять, принимать и корректировать в связи с изменением закона. В этом списке оказался и приказ ФСБ «Об утверждении контрольных пунктов (точек) и порядка прохождения их российскими и иностранными судами». Действующий приказ ФСБ и Росрыболовства от 15 февраля 2010 г. №56/91 при этом будет признан утратившим силу.

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство
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