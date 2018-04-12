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Рыбный промысел на Дальнем Востоке

Рыбаки догоняют уровень прошлого года

На 11 апреля российские компании освоили 1,51 млн тонн водных биоресурсов - на 0,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По сравнению с данными прошлой недели, отставание от уровня 2017 г. уменьшается.

В Дальневосточном бассейне общий вылов превысил 1 млн тонн. Результат на 35 тыс. тонн меньше, чем на отчетную дату прошлого года. Минтая добыто 909,9 тыс. тонн, что на 31,2 тыс. тонн ниже уровня 2017 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Напомним, неделю назад «минус» по уловам минтая составлял 47,5 тыс. тонн.

Рыбаки Северного бассейна освоили 222 тыс. тонн водных биоресурсов - на 73,6 тыс. тонн больше, чем год назад. Вылов трески увеличился на 16,6 тыс. тонн к уровню 2017 г. – до 114,9 тыс. тонн. Пикши поймано 29,2 тыс. тонн (-10,2 тыс. тонн).

В Западном бассейне объем добычи составил 33,3 тыс. тонн, это на 2,9 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Уловы шпрота возросли до 24 тыс. тонн, по сравнению с результатом на отчетную дату 2017 г. прибавка составила 3,7 тыс. тонн. Балтийской сельди рыбаки взяли 8,3 тыс. тонн (-0,2 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне освоено 24,5 тыс. тонн ВБР, что на 8,3 тыс. тонн ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Добыча хамсы составила 21,2 тыс. тонн (-6,1 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне рыбаки наловили 5,3 тыс. тонн. По сравнению уловами на отчетную дату 2017 г. наблюдается отставание на 1,9 тыс. тонн.

В зонах иностранных государств российские суда освоили 48,6 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, это на 3,6 тыс. меньше, чем год назад. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана объем добычи водных биоресурсов составил 126,7 тыс. тонн (-40,7 тыс. тонн).

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство
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