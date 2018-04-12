12 апреля 2018 года

Социальные гранты «Родных островов» скоро пойдут в дело

Благотворительный фонд «Родные острова», созданный рыбаками Сахалинской области, подписал договоры с победителями грантового конкурса. Первый из проектов стартует уже 20 апреля проведением детского экологического фестиваля.

Подписание договоров на получение грантов состоялось в литературно-художественном музее книги Антона Чехова «Остров Сахалин». Член попечительского совета фонда Игорь Янчук рассказал, что выбор сопровождался жарками спорами. «Часть проектов, которые нам понравились, нуждались в серьезной доработке, - отметил он. - Это была объективная их оценка». В дальнейшем «Родные острова» готовы вновь рассмотреть некоторые проекты, не вошедшие в число победителей. «Проекты запомнили, рекомендовали доработать юридическую сторону, и когда мы продолжим программу, ждем их снова», - подчеркнул Игорь Янчук.

В первой грантовой программе «Родных островов» победили 13 проектов из 9 населенных пунктов Сахалинской области. Средства на реализацию проектов получат детские спортивные школы, библиотеки, общеобразовательные учреждения и детские сады. «Родные острова» допустили к конкурсу не только организации, но и просто инициативных жителей региона. Среди победителей таких четверо.

Екатерина Сайгушкина впервые участвовала в подобной программе. Свой проект – «Гончарную мастерскую» - она разрабатывала три года. «Проект будет реализован для детей от 3 до 12 лет, чтобы весь город смог его попробовать», - рассказала автор.

Двое победителей – невельчане. В средней школе № 3 появится пресс-центр, а второй проект - «Дети одного солнца» - посвящен адаптивному спорту. «Наша задача - вовлечение ребят, их адаптация и социализация с помощью физической культуры и спорта», - подчеркнул руководитель ДЮСШ Невельска Александр Бадышканов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе «Родных островов», первый проект, который будет реализован в рамках грантовой программы, - «Зеленые дела на лист календаря» сахалинского экологического центра «Родник». Проект стартует уже 20 апреля детским фестивалем «Зеленый калейдоскоп – 2018».

Фонд «Родные острова», учредителями которого выступили рыбохозяйственные компании Сахалинской области, был создан весной 2016 г. Основными направлениями деятельности стали поддержка начинающих и профессиональных спортсменов региона, оказание помощи детям в сложной жизненной ситуации и развитие детских талантов.

Fishnews