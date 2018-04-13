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Крупную партию трепанга гражданин КНР хотел вывезти в рейсовом автобусе. Фото пресс-группы Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

Китайская смекалка не помогла вывезти трепанг

Гражданина Китая оштрафовали более чем на 950 тыс. рублей за попытку вывоза крупной партии трепанга. Водитель рейсового автобуса прятал ценный груз в машине.

В феврале житель КНР вез на родину около 175 кг сушеного «морского огурца» через пункт пропуска Марково, сообщили Fishnews в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. При досмотре автобуса тайник был обнаружен.

Из технологических полостей машины пограничники извлекли 48 полипропиленовых мешков с гидробионтом. Водитель признался, что трепанг он приобрел на территории Приморья и собирался выгодно перепродать его в Китае.

Гражданин КНР был признан виновным по частьи 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономзоне или открытом море).

Нарушитель выплатил штраф, взысканная сумма уже поступила в государственную казну.

Fishnews

  • Крупную партию трепанга гражданин КНР хотел вывезти в рейсовом автобусе. Фото пресс-группы Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю
  • Крупную партию трепанга гражданин КНР хотел вывезти в рейсовом автобусе. Фото пресс-группы Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю
  • Крупную партию трепанга гражданин КНР хотел вывезти в рейсовом автобусе. Фото пресс-группы Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю
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