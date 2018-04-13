13 апреля 2018 года

Китайская смекалка не помогла вывезти трепанг

Гражданина Китая оштрафовали более чем на 950 тыс. рублей за попытку вывоза крупной партии трепанга. Водитель рейсового автобуса прятал ценный груз в машине.

В феврале житель КНР вез на родину около 175 кг сушеного «морского огурца» через пункт пропуска Марково, сообщили Fishnews в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. При досмотре автобуса тайник был обнаружен.

Из технологических полостей машины пограничники извлекли 48 полипропиленовых мешков с гидробионтом. Водитель признался, что трепанг он приобрел на территории Приморья и собирался выгодно перепродать его в Китае.

Гражданин КНР был признан виновным по частьи 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономзоне или открытом море).

Нарушитель выплатил штраф, взысканная сумма уже поступила в государственную казну.

Fishnews