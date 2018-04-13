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Губернатор Сахалинской области Олег КОЖЕМЯКО на пресс-конференции

Олег Кожемяко высказался по лососю

В этом году нужно принять ограничительные меры на лососевой путине в Сахалинской области, заявил губернатор Олег Кожемяко. Тема будет обсуждаться на Дальневосточном научно-промысловом совете, сказал глава региона.

В сфере лососевого промысла нужно «наводить порядок», заявил губернатор Сахалинской области на пресс-конференции в рамках международного медиафорума российских островов, сообщает корреспондент Fishnews.

«Мы будем высказываться против постановки РУЗов на территории Сахалина», - отметил Олег Кожемяко. При этом он напомнил, что у представителей областной администрации в комиссии по анадромным не «контрольный пакет», а протокол утверждает Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства. «Тем не менее как председатель комиссии буду свою точку зрения формулировать именно так», - сказал Олег Кожемяко. Он добавил, что по Курилам ситуация отдельная.

По словам губернатора, надо снижать промысловую нагрузку. Олег Кожемяко напомнил о решении по сокращению длины неводов. Сейчас, по словам главы региона, поступают предложения от ассоциаций. Будет проведен рыбохозяйственный совет на территории, сообщил губернатор. Ограничительные меры планируется обсудить и на заседании ДВНПС (пройдет 19 апреля на Камчатке), заявил он.

Напомним, что в конце марта был размещен проект приказа Минсельхоза, предусматривающий запрет на использование в Сахалинской области ставных неводов с длиной центрального крыла более 1,5 км. Речь идет о добыче тихоокеанских лососей в территориальном море и во внутренних морских водах в Северо-Курильской и Южно-Курильской зонах, Восточно-Сахалинской и Западно-Сахалинской подзонах, а также Камчатско-Курильской и Северо-Охотоморской подзонах в границах островного региона в 2018 г.

Также ограничительные меры для Сахалинской области были предложены в проекте правил для Дальневосточного бассейна.

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство
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