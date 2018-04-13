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Федеральная антимонопольная служба. Фото из открытых источников

ФАС дала заявкам второй шанс

Антимонопольная служба предписала комиссии по отбору инвестпроектов для закрепления квот повторно рассмотреть заявки ООО «Парк», которые ранее были отклонены за несоответствие требованиям.

Федеральная антимонопольная служба вынесла решение по жалобе ООО «Парк» о нарушении порядка отбора инвестпроектов с последующим закреплением доли квоты на инвестиционные цели.

Компания подала четыре заявки, предусматривающие строительство заводов малой мощности по переработке трески, пикши и иных видов рыб, суммарной производительностью не менее восьми тонн продукции в сутки (объект типа «С»). Однако комиссия по отбору инвестиционных проектов обращения отклонила: она сочла предоставленные сведения недостоверными и решила, что заявки не соответствуют требованиям постановлений правительства № 648 и № 633.

Члены комиссии обратили внимание, что строительство всех заявленных заводов планируется на одном и том же земельном участке, и усомнились в том, что объекты инвестиций смогут функционировать независимо друг от друга.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАС, жалоба компании на действия комиссии рассматривалась по ускоренной процедуре в порядке статьи 18.1 закона о защите конкуренции. «Комиссия неправомерно посчитала сведения об инвестпроектах компании недостоверными и отказала ей в допуске к закреплению и предоставлению квот», – считают в антимонопольном ведомстве.

«Жалоба ООО «Парк» была признана обоснованной. В течение 12 дней с момента ее поступления была проведена проверка и принято решение, восстанавливающее права компании. Основания, по которым были отклонены заявки компании, не подтверждены нормами действующего законодательства в этой области», – заявил заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян. По его словам, комиссии по отбору инвестпроектов предписано повторно рассмотреть заявления ООО «Парк» с учетом решения антимонопольного органа.

При рассмотрении заявок Рачик Петросян как представитель ФАС также входил в состав комиссии по отбору инвестпроектов, но воздержался от голосования «в целях исключения конфликта интересов».

Fishnews
НазадМетки: ФАСправительство
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