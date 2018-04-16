16 апреля 2018 года

Якутия приготовила для рыбоводов 36 озер

В Республике Саха (Якутия) на аукционе разыграют 36 рыбоводных участков. На них победители торгов смогут выращивать муксуна, пелядь, чира, сибирскую ряпушку, карася и щуку.

Торги проведет Ленское теруправление Росрыболовства в Якутске 5 июня. Заявки принимаются до 14 мая. С победителями аукциона заключат договоры на 25 лет.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в Намском районе под пастбищную аквакультуру предлагаются РВУ на озерах Комбаты, Мундулах, Бяди, Маралах, Эмис-Эбэ, Орто-Кюель, Томторбон, Балкы, Дямпа, Мадан, Дирин Кюель. В Кобяйском районе победители торгов смогут выращивать рыбу на озерах Аргаа-Билии, Майский, Апрельский, Кучум, Кучум – 2. В Вилюйском – на озерах Алысардах (Тимир) и Кыра Тимир. В Усть-Янском районе – на озерах Цыганское, Круглое, Глубокое, Восьмерка, Среднее пьяное, Большое пьяное, Малое приводное, Большое приводное, Малое карьерное, Среднее карьерное.

В Усть-Алданском районе для рыбоводства приготовили озера Баргытыма, Хандырыкы, Тыас Энээбэ. В Томпонском районе – озеро Биллях, в Хангаласском районе – озеро Кэнээрики. Также на аукцион выставлены озера Синнигес и Утукан в Якутске и Долгое в Ленске.

Fishnews