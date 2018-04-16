16 апреля 2018 года

В Приморье оценили эффективность «рыбных» субсидий

Контрольно-счетная палата Приморского края проверила использование бюджетных средств, выделенных на развитие рыбной отрасли в 2016-2017 гг. Эффективность мероприятий господдержки оценили как «удовлетворительную», не все целевые показатели были достигнуты.

В 2017 г. выделенные средства были израсходованы практически полностью, а годом ранее – только на 77,5%. В целом за два года на развитие международного сотрудничества в рыбном хозяйстве и на поддержку отраслевых предприятий было использовано 128 млн рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе Законодательного собрания Приморского края.

Из этих средств собственно отраслевым предприятиям было направлено 117 млн рублей. В том числе 42,7 млн рублей - хозяйствам аквакультуры («Биобанку», «Нереиде» и Преображенской базе тралового флота). Им возместили часть затрат на выращивание и расселение жизнестойкой молоди, приобретение оборудования и уплату процентов по кредитам.

Почти 75 млн рублей получили компании, добывающие и перерабатывающие дикую рыбу («Южморрыбфлот», Преображенский рыбокомбинат, КВЭН, «Вкусные регионы» и рыбколхоз «Тихий океан»). Они получили субсидии на прирост производства продукции, уплату процентов по кредитам, покупку оборудования и модернизацию береговых перерабатывающих производств.

Эффективность реализации мероприятий подпрограммы по «Стимулирование обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае» в 2016 г. аудиторы оценили как «удовлетворительную»: из 6 целевых показателей удалось достичь 4. В частности, объем производства продукции аквакультуры составил 114,5% от запланированного, а объем производства рыбы, рыбных переработанных и консервированных продуктов – 108,4%. Почти на 3% превышен показатель по реализации товарной рыбы и других объектов аквакультуры, на 73% – коэффициент обновления основных производственных фондов. Однако не выполнены планы по объему и приросту инвестиций в основной капитал, так как средства предприятий были направлены на погашение кредиторской задолженности.

Fishnews