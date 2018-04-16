16 апреля 2018 года

Астраханская область ожидает непростой рыбалки

В Астраханской области готовятся к массовому ходу рыбы. Особенности паводка и низкая температура воды в этом году усложнят промысел: квоты придется выбрать в очень короткий период.

Подготовку к весенней рыбалке в Астраханской области обсудили на заседании штаба операции «Путина». Ожидается, что ситуация будет нервной и для промышленных рыбаков (рыба в реке пройдет быстро), и для контролирующих структур (рыба будет долго стоять в полоях, привлекая браконьеров).

По прогнозам Каспийского НИИ рыбного хозяйства, площадь нерестилищ при полном залитии нынешней весной составит 525 тыс. га. «Вобла и лещ одновременно очень быстро пойдут в Волгу и сразу же устремятся в готовые полои, - рассказал ведущий научный сотрудник института Сергей Канатьев. - Но там нереститься начнут не сразу, а будут с неделю дозревать. Условия для рыбы более благоприятные, чем в 2017 году. В прошлом году в середине апреля рыба зашла в реку, а полоев еще не было, и она почти месяц стояла в реке. Уровень воды был низкий, поэтому складывалась чудесная промысловая обстановка. Поймали очень много воблы — на 150-200 тонн больше, чем годом ранее, много леща, а в этом году будет гораздо хуже. Для рыбы лучше, а для промышленников хуже. Им придется выбрать свои квоты за короткий период».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе администрации губернатора, с последней декады апреля операция «Путина» войдет в самую ответственную фазу. У Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства есть договоренность с региональным агентством по делам молодежи - к пропаганде охраны рыбы будут привлекать волонтеров.

Глава региона Александр Жилкин призвал силовиков решить проблему байд, промышляющих осетровыми в так называемом «золотом треугольнике» на границах Республики Казахстан, Володарского и Камызякского районов. Также губернатор поручил установить тотальный контроль за местами нереста. К рыбоохране в этом году подключат Росгвардию.

Fishnews