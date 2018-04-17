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Глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ на открытии Третьей всероссийской школы молодых ученых и специалистов по рыбному хозяйству и экологии «Перспективы рыболовства и аквакультуры в современном мире». Фото пресс-службы ФАР

РАН и Росрыболовство готовят совместные исследования

Рыбохозяйственные институты совместно с Российской академией наук разработают совместную программу по исследованиям Антарктики. В следующем году в бюджете на эти цели планируется заложить более 600 млн рублей.

Межинститутское взаимодействие приобретает особое значение, когда речь идет о решении масштабных задач, влияющих на развитие экономики в целом, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на открытии Третьей всероссийской школы молодых ученых и специалистов по рыбному хозяйству и экологии «Перспективы рыболовства и аквакультуры в современном мире».

Организаторами мероприятия, которое проводится в Звенигороде и в этом году посвящено 140-летию со дня рождения выдающегося гидробиолога К.М. Дерюгина, выступили Федеральное агентство по рыболовству, отделение биологических наук РАН и Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии. В работе школы принимают участие 180 молодых специалистов со всей страны, избравших областью изучения водные биологические ресурсы и среду их обитания. В дни школы с лекциями и докладами перед ними выступят известные российские и зарубежные ученые, академики, сотрудники подведомственных Росрыболовству научных организаций.

По словам Ильи Шестакова, проекты формата «Школы молодых ученых» полностью укладываются в общий курс на сближение академической и прикладной отраслевой науки. «У нас нет конкуренции, мы взаимно дополняем друг друга, – сообщил он корреспонденту Fishnews. – Фундаментальная наука для нас имеет очень важное значение. На основании данных, которые она дает, мы можем и дальше развивать свое рыбохозяйственное направление. Но и наши институты для них тоже важны, поскольку у нас очень много прикладных исследований, очень большие наработанные базы, которые специалисты РАН также используют в своих исследованиях и наработках».

Одним из первых шагов в рамках сотрудничества академии наук и подведомственных Росрыболовству институтов должна стать совместная программа по исследованиям Антарктики, разработка которой ведется в соответствии с поручением первого вице-премьера Аркадия Дворковича. «Мы сейчас занимаемся вопросами финансирования этой программы, – рассказал Илья Шестаков. – Мы подписали соглашение о проведении совместных мероприятий. Нам поручено на 2019 г. уже в бюджет заложить финансирование – со стороны Росрыболовства порядка 180 млн рублей и Российской академии наук – 490 млн рублей».

Кроме того, в ведомстве рассчитывают на полноценное участие институтов РАН в одной из ключевых программ – по изучению мезопелагических и глубоководных видов рыб в открытых районах Мирового океана.

Fishnews

  • Глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ на открытии Третьей всероссийской школы молодых ученых и специалистов по рыбному хозяйству и экологии «Перспективы рыболовства и аквакультуры в современном мире». Фото пресс-службы ФАР
  • Третья всероссийская школа молодых ученых и специалистов по рыбному хозяйству и экологии «Перспективы рыболовства и аквакультуры в современном мире». Фото пресс-службы ФАР
  • Третья всероссийская школа молодых ученых и специалистов по рыбному хозяйству и экологии «Перспективы рыболовства и аквакультуры в современном мире». Фото пресс-службы ФАР
  • Третья всероссийская школа молодых ученых и специалистов по рыбному хозяйству и экологии «Перспективы рыболовства и аквакультуры в современном мире». Фото пресс-службы ФАР
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