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О начале нерестового периода корюшки на пресс-конференции рассказал врио руководителя Северо-Западного теруправления Росрыболовства Андрей ЯКОВЛЕВ. Фото пресс-службы СЗТУ

Питерцы встречают корюшку

Промысел нерестовой корюшки начался в Финском заливе и Ладожском озере, в этом году там рекомендуется освоить 1488,5 тонны и 767 тонн соответственно. Уловы рыбаков-любителей ограничены 5 кг в сутки.

О начале нерестового периода корюшки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на пресс-конференции рассказал врио руководителя Северо-Западного теруправления Росрыболовства Андрей Яковлев.

В 2017 г. рыбопромышленники освоили в Финском заливе 595,9 тонн корюшки, за последние 10 лет объем добычи увеличился впятеро. В Ладожском озере корюшка – ведущая по численности и биомассе промысловая рыба, формирующая 30-35% общего улова по водоему. В прошлом году в южной части озера компании Ленинградской области освоили 945,8 тонн.

На сегодняшний день СЗТУ выдало 471 разрешение на вылов корюшки в водных объектах рыбохозяйственного значения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. При этом 319 промбилетов выдано на промысел в Финском заливе.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления, в Ладожском озере уже добыто 7,45 тонны, в Финском заливе – 16,77 тонны. Рекомендованный объем вылова корюшки на этих акваториях составляет 1488,5 тонны и 767 тонн соответственно.

Рыбакам-любителям в соответствии с утвержденными суточными нормами можно ловить не более 5 кг корюшки день в Финском заливе и Ладожском озере с впадающими в него реками. Согласно бассейновым правилам рыболовства, гражданам запрещается применение сетей и ловушек всех типов: «накидок», «телевизоров», «экранов», «косынок», бредней, неводов, волокуш, тралящих орудий лова. За нарушения этих требований помимо штрафов (от 2 до 5 тыс. рублей) рыболовам грозят иски за ущерб, изъятие орудий лова, исправительные работы.

В этом году следить за промыслом корюшки в нерестовый период будут 24 инспектора рыбоохраны СЗТУ из Ленинградской области, еще двоих инспекторов прикомандируют из другого региона.

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство
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