Бразилия дала шанс российской рыбе
Еще семь российских рыбоперерабатывающих предприятий/судов получили право поставлять продукцию на рынок Бразилии. Зарубежные коллеги также сообщили о возможности провести инспекцию других потенциальных экспортеров.
Бразилия предоставила право поставок российской рыбопродукции 7 новым российским рыбоперерабатывающим предприятиям/судам. Решения вопроса российская сторона добивалась в течение двух лет, отмечали ранее в Россельхознадзоре.
Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, с учетом пополнения списка, право экспорта рыбной продукции в Бразилию получило уже 10 российских рыбоперерабатывающих предприятий/судов.
Вместе с тем бразильская сторона предлагает провести в текущем году инспекцию поставщиков РФ, заинтересованных в отправке продукции на рынок страны. В этой связи специалисты Россельхознадзора в ближайшее время приступят к формированию программы предстоящего визита бразильских инспекторов.
Fishnews