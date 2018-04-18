18 апреля 2018 года

Бразилия дала шанс российской рыбе

Еще семь российских рыбоперерабатывающих предприятий/судов получили право поставлять продукцию на рынок Бразилии. Зарубежные коллеги также сообщили о возможности провести инспекцию других потенциальных экспортеров.

Бразилия предоставила право поставок российской рыбопродукции 7 новым российским рыбоперерабатывающим предприятиям/судам. Решения вопроса российская сторона добивалась в течение двух лет, отмечали ранее в Россельхознадзоре.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, с учетом пополнения списка, право экспорта рыбной продукции в Бразилию получило уже 10 российских рыбоперерабатывающих предприятий/судов.

Вместе с тем бразильская сторона предлагает провести в текущем году инспекцию поставщиков РФ, заинтересованных в отправке продукции на рынок страны. В этой связи специалисты Россельхознадзора в ближайшее время приступят к формированию программы предстоящего визита бразильских инспекторов.

Fishnews

