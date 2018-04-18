18 апреля 2018 года

ССД переводят на современные технологии

До конца года электронный промысловый журнал будет использоваться в тестовом режиме с возможностью подачи судовых суточных донесений только при помощи усиленной электронной подписи. Дублировать ССД по радиосвязи не нужно.

Такой порядок действует согласно распоряжению Росрыболовства № 34 от 10 апреля 2018 г. Как сообщили Fishnews в Центре системы мониторинга рыболовства и связи, специалисты ЦСМС организуют техподдержку применения электронного журнала, установку, обновление, а также постоянное сопровождение программного комплекса ЭПЖ по заявкам пользователей, ведущих промысел как на судах и без них. Подробности можно узнать в филиалах Центра.

Fishnews