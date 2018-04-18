18 апреля 2018 года

Растить будущую ледовую дружину Владивостока помогают рыбаки

Хоккейная команда ДЮСШ «Адмирал» из столицы Приморья отправилась на крупнейший детский турнир Европы - «Кубок Газпром нефти». Подготовиться к важным соревнованиям ребятам помогла группа компаний «Антей».

Турнир стартует в Омске 20 апреля. В преддверии состязаний воспитанники ДЮСШ «Адмирал» 2007 г. рождения ежедневно тренировались и разбирали стили игры будущих оппонентов.

Чтобы мотивация юных «моряков» стала еще сильнее, они получили новые комплекты формы – как у главной команды хоккейного клуба «Адмирал». Свитерами дети остались очень довольны, сообщили Fishnews в пресс-службе клуба.

Закупать экипировку, не входящую в оплачиваемый из бюджета перечень, и организовывать поездки на соревнования «Адмиралу-2007» помогает новый партнер спортивной школы – группа рыбопромышленных компаний «Антей». Такой деятельностью она занимается не впервые: на Камчатке «Антей» оказывает поддержку физкультурно-оздоровительному клубу по адаптивным видам спорта «Надежда».

Fishnews