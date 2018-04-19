19 апреля 2018 года

Морзверобоям Чукотки нужно больше китов

Делегация Чукотки приняла участие в заседании рабочей группы по аборигенному промыслу Международной китобойной комиссии. В этом году МКК утвердит очередные шестилетние квоты, российский регион хочет добиться увеличения лимита на 10 животных в год.

Рабочая группа провела заседание в городе Барроу на Аляске. В состав официальной делегации от Чукотки вошло шесть человек, в том числе руководители общин морзверобоев Лорино, Лаврентия и Нового Чаплино.

Итоги встречи участники делегации назвали продуктивными. «Была видна сплоченность всех уровней: китобоев, научного сообщества, общественных и правительственных организаций. Отчет об исследованиях Чукотка уже доставила в научный комитет», - сообщили Fishnews в пресс-службе окружного правительства.

В этом году Международная китобойная комиссия будет утверждать очередные шестилетние квоты. В них не учитываются загарпуненные, но потерянные животные и киты с «медицинским запахом». Поэтому Чукотка намерена добиваться разрешения увеличения квоты на 10 китов в год.

На встречах с морскими охотниками Аляски руководители общин обсуждали важные вопросы, в том числе организацию промысла и взаимодействие с органами власти. По словам представителей ЧАО, для американских коллег стала неожиданностью поддержка, которую получает традиционный промысел в России.

Международная китобойная комиссия устанавливает для России и Соединенных Штатов совместные блок-квоты на аборигенный промысел серого и гренландского китов. Российская ежегодная часть составляет не более 135 серых и 5 гренландских китов, доставленных на берег. Сессия МКК, на которой распределят очередные квоты, пройдет в сентябре 2018 г. в Бразилии.

Fishnews