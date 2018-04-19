19 апреля 2018 года

Энергетикам придется зарыблять реку на Северном Кавказе

В Кабардино-Балкарии суд обязал ПАО «РусГидро» возместить ущерб, причиненный гидроэлектростанциями рыбным запасам. Компания должна выпустить в реку Черек более 4,2 млн экземпляров молоди каспийского лосося.

Каскад Нижне-Черекских ГЭС эксплуатирует Кабардино-Балкарский филиал ПАО «РусГидро». По данным Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, работа гидроэлектростанций неблагоприятно воздействует на водные биоресурсы. Ежегодно рыбным запасам реки Черек причиняется ущерб в 24,3 тонны (гибель кормовых организмов, личинок и молоди рыб), сообщили Fishnews в пресс-службе Западно-Каспийского теруправления Росрыболовства. По его данным, для компенсации необходимо ежегодно выпускать соответствующее количество молоди – 853, 5 тыс. экземпляров каспийского лосося.

Теруправление обратилось в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики с иском к «РусГидро» о возмещении вреда, причиненного ВБР с 2011 по 2016 гг. Однако суд первой инстанции требования истца не поддержал.

Тогда ТУ обратилось в вышестоящий апелляционный суд, который обязал «РусГидро» возместить вред, причиненный водным биоресурсам Черека и в рамках компенсационных мероприятий выпустить в реку 4 млн 267 тыс. 500 экземпляров молоди каспийского лосося.

На этот раз уже компания не согласилось с решением суда и обратилось в вышестоящий Арбитражный суд Северо-Кавказского округа. Но он оставил решение апелляционного суда в силе, а кассационную жалобу без удовлетворения.

Решение Арбитражного суда Северо-Кавказского округа уже вступило в законную силу, а это значит, что «РусГидро» обязано приступить к его исполнению, отметили в теруправлении.

Fishnews