19 апреля 2018 года

Ученые призывают спасти белокорого палтуса

Объединение ОДУ белокорого и черного палтусов привело к существенному увеличению добычи белокорого в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах, отмечают специалисты КамчатНИРО. Они предлагают ряд ограничительных мер для сохранения запаса.

Вопрос об ограничении рыболовства белокорого палтуса в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах рассмотрели на заседании ученого совета Камчатского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Кто где плавает

Старший научный сотрудник института Роман Новиков рассказал, что для палтусов, в том числе белокорого и черного, характерно раздельное обитание молоди и взрослых рыб. Молодь (особи в возрасте до 3-4 лет) расселена преимущественно на шельфе. Рыбы старшего возраста переходят к постоянному обитанию в верхней части материкового склона.

У белокорого палтуса значительная часть взрослых рыб в теплый период совершает кормовую миграцию на шельф, в процессе которой смешивается с молодью. С осенним охлаждением вод происходит обратная миграция на склон. Именно в период зимовки и перед кормовой миграцией белокорый палтус в восточной части Охотского моря образует относительно плотные скопления на глубинах 250-350 м. В это же время у западного побережья Камчатки образуются плотные нерестовые скопления тихоокеанской трески, но располагаются они на несколько меньшей глубине (200-250 м). Черный же палтус в районе в зимне-весенний период практически по всему батиметрическому диапазону (от 300 м и глубже) держится разреженно, не образуя каких-либо значимых скоплений.

Таким образом, пространственное и батиметрическое распределение между тремя ценными промысловыми видами - белокорым и черным палтусами и треской - в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах в той или иной степени взаимосвязано, подчеркнули в институте. Наиболее ярко такая связь выражена между белокорым палтусом и тихоокеанской треской. Формирование основных, наиболее плотных скоплений в разных батиметрических диапазонах позволяет подходить к ярусному промыслу трески, белокорого и (или) черного палтуса дифференцированно, то есть при необходимости избегать специализированного промысла какого-либо из видов, обратили внимание в КамчатНИРО.

Как и сколько ловят

В Охотском море основным (доминирующим) видом палтусов является черный, а доля белокорого в уловах не превышает 10%, но последние три года отмечается поступательный, хотя и незначительный, ее рост. По имеющимся данным за весь период исследований, максимальный вылов белокорого палтуса у западного побережья Камчатки отмечен в 1985 г. - немногим более 1,78 тыс. тонн. В последнее десятилетие вылов изменялся от 0,220 до 0,405 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

Основная промысловая нагрузка на белокорый палтус приходится на первую половину года, когда значительную часть его общегодовой добычи составляет прилов при ярусном промысле трески. Лов снюрреводами или тралами трески, минтая и камбал в оставшуюся часть года не оказывает существенного влияния на итоговый показатель. Прилов белокорого палтуса при промысле черного как ярусами, так и сетными орудиями относительно невелик.

Последнее десятилетие белокорого палтуса у Западной Камчатки осваивают в основном донным ярусом. Им добывают не менее 3/4 общегодового вылова белокорого палтуса в этом районе.

Общий ОДУ расширил доступ к лакомому виду

Многолетняя позиция специалистов КамчатНИРО, реализованная на практике в 2009-2017 гг., заключается в том, чтобы определение ОДУ и учет вылова для всех палтусов были дифференцированными по видам. «Несмотря на общие черты, присущие этой группе видов, они существенно различаются по биологии, экологии, пищевой ценности, рыночной стоимости и, главное, - по величине и состоянию запасов. Например, в 2017 г. промысловый запас белокорого палтуса у Западной Камчатки почти в десятки раз был ниже, чем у черного», - подчеркнули в институте.

В 2018 г. с вступлением в действие ряда нормативных документов ситуация с распределением ОДУ изменилась. Стрелозубый палтус оказался отдельным объектом рыболовства, а дальневосточные белокорого и черного палтусов объединили в группу «палтусы».

Первоначально общедопустимый улов на текущий год установили отдельно для белокорого и черного палтусов. Однако затем приказом Минсельхоза от 21 декабря 2017 № 643 эти лимиты изменили на величину, полученную путем простого суммирования ОДУ каждого вида.

В середине января Центр системы мониторинга рыболовства и связи про информировал пользователей, что в промысловой отчетности палтуса нужно указывать в строгом соответствии с видовым составом, то есть раздельно по видам.

Согласно проведенному анализу промысловой деятельности, указание о раздельном учете действительно выполняется, отметили в КамчатНИРО. При этом пользователи свои квоты по белокорому палтусу осваивают в счет общей квоты по двум видам, но акцент делают на вылове белокорого. Рыбаки учитывают большую коммерческую стоимость и более «легкий» способ лова. Добывают этот вид преимущественно в качестве прилова во время промысла трески ярусами, но некоторые пользователи ведут его специализированный лов. В результате декларируемые объемы вылова по белокорому палтусу у ряда пользователей многократно превышают имеющиеся у них квоты на этот вид, заявили в институте.

Общий вылов по группе «палтусы» пока невысок: освоение общедопустимого улова в Камчатско-Курильской подзоне составляет 28,6%, а в Западно-Камчатской — 22%. «Однако если соотнести вылов с биологически обоснованными величинами ОДУ отдельно по видам, то по состоянию на 12 апреля 2018 г. в первой подзоне по белокорому палтусу вылов уже превысил ее в 2,7 раза, а во второй — почти в 1,5 раза. В целом, перелов более чем в 2 раза!» - подчеркнули в КамчатНИРО.

Чем грозит перелов

По мнению ученых, нынешний интенсивный вылов белокорого палтуса, в том числе молоди и рекрутов (рыб, готовых пополнить репродуктивную часть стада) вполне может привести к ситуации, отмечавшейся в 1970-е гг. прошлого столетия в западной части Берингова моря. Тогда в результате активного лова японскими траулерами, ярусоловами и присоединившимся к ним с некоторым отставанием отечественным флотом запасы белокорого палтуса оказались в депрессивном состоянии. Выход из него продлился более десятилетия.

«К тому же, на наш взгляд, молодь и палтус небольших размеров по своим пищевым свойствам годятся разве что для изготовления белковой массы, а крупный и средних размеров белокорый палтус – это ценный во всех отношениях продукт даже без дополнительной обработки. Неожиданный или несвоевременный выброс большого объема белокорого палтуса на продажу обязательно снизит цены на него», - прогнозируют в институте.

Что делать

С объединением в 2018 г. сильно различающихся по биологии, величине промзапаса и ценности белокорого и черного палтусов в одну группу и суммированием их ОДУ вылов белокорого за счет ведения его специализированного промысла существенно вырос, резюмировали специалисты.

Ученые отметили, что в действующих правилах рыболовства нет норм, регламентирующих изъятие отдельного вида в рамках суммарного ОДУ при ведении промышленного и прибрежного рыболовства в исключительной экономзоне, в территориальном море и на континентальном шельфе РФ.

«Ввести запрет в этом районе по орудиям лова, срокам или изобатам не представляется возможным, так как это затронет ярусный промысел трески и других видов. Тем не менее, для группы «палтусы» предельно ясно обозначены два вида, ее составляющие (белокорый и черный), что позволяет, не выходя за рамки этой группы и не затрагивая суммарный ОДУ, ввести некоторые ограничения или запрет для одного из видов, слагающих группу», – обратили внимание в КамчатНИРО.

Для сохранения запасов и рационального использования ресурсов белокорого палтуса, специалисты института подготовили, рассмотрели и одобрили на ученом совете комплекс мер. Во-первых, в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна предлагается внести поправку: запретить специализированный промысел белокорого палтуса в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах. «Введение данного ограничения позволит не допустить целенаправленную добычу белокорого палтуса (круглый год), при этом вылов его в качестве прилова на других видах лова допускается», - отметили в институте.

Кроме того, в КамчатНИРО считают, что нужно ввести запрет на промысел белокорого палтуса (за исключением научного лова) в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах с 1 мая 2018 г.

В-третьих, по мнению ученых, в перечне ВБР для промышленного и прибрежного рыболовства следует обратно разделить объект «палтусы» на виды – белокорый и черный.

Также институт рекомендует с учетом значительного превышения общедопустимого улова белокорого палтуса в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах в 2018 г. скорректировать в меньшую сторону предварительно установленный ОДУ на будущий год.

Fishnews