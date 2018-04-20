20 апреля 2018 года

Крабу-«безбилетнику» не дали улететь в Китай

В аэропорту Владивостока таможенники обнаружили у восьми граждан КНР 60 живых крабов общим весом 154 кг. Ценных гидробионтов хотели вывезти в Харбин без декларирования, хотя их вес намного превышал разрешенный.

Краб был упакован в черную полиэтиленовую пленку и распределен по чемоданам так, что на каждого пассажира приходилось от 18 до 20 кг. При прохождении таможенной границы граждане КНР выбрали «зеленый коридор», тем самым заявив, что не имеют товаров, подлежащих декларированию.

«Однако вывоз живого краба таким способом возможен в том случае, если его вес не превышает 5 кг. Живой краб весом более 5 кг не относится к товарам для личного пользования, поэтому подлежит декларированию в установленной форме», – сообщили Fishnews в пресс-службе Владивостокской таможни.

Краба изъяли и отправили на экспертизу для определения его стоимости. В отношении китайцев возбуждены дела об административном правонарушении по факту недекларирования товара.

Fishnews