20 апреля 2018 года

Омулевым заводам – особые условия

Власти Иркутской области намерены увеличить объемы искусственного воспроизводства байкальского омуля путем создания благоприятных условий для рыбоводных заводов.

Глава региона Сергей Левченко в послании к заксобранию и жителям Иркутской области назвал первоочередными вопросы сохранения уникальной экосистемы озера Байкал. «Биомасса омуля сейчас находится на крайне низком уровне. С 1 октября 2017 г. установлен полный запрет на его промышленную добычу. Однако для рыболовов-любителей и представителей КМНС вводятся лишь дополнительные ограничения, – отметил губернатор.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства, в прошлом году началось зарыбление байкальским омулем Братского водохранилища – впервые в реку Белая было выпущено 150 тыс. штук подращенной молоди.

«Сейчас уже совершенно очевидно, что необходимо усилить рыбоохранные мероприятия и увеличить объемы искусственного воспроизводства байкальского омуля», – заявил Сергей Левченко.

Он поручил региональному министерству сельского хозяйства обеспечить все необходимые условия для создания новых и развития действующих рыбоводных заводов. «Системное решение проблемы воспроизводства омуля позволит стабилизировать ситуацию и больше не прибегать к таким радикальным мерам, как запрет промысла», – резюмировал иркутский губернатор.

Fishnews