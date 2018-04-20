20 апреля 2018 года

«Морской огород» - не место для отдыха

Верховный суд России поставил точку в деле о попытке запустить на действующий рыбоводный участок еще одного пользователя - с проектом рекреационного бизнеса. Аквафермеры отстояли право ни с кем не делить свой РВУ.

Одной стороной в суде выступили компания «Нереида» и Приморское теруправление Росрыболовства, другой - Амурское бассейновое водное управление Росводресурсов. Предметом разбирательства стал участок акватории в бухте Алеут залива Посьет Японского моря.

Как сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на материалы дела, «Нереида» - пользователь рыбоводного участка в бухте Алеут, договор был заключен с теруправлением в декабре 2015 г. Компания специализируется на выращивании гребешка и трепанга.

В феврале 2016 г. Амурское БВУ объявило об аукционе на право пользования участком Алеута в рекреационных целях. Этот участок частично наложился на РВУ «Нереиды». Заявки подали пять претендентов, однако торги не были завершены в связи с судебным спором.

В июне 2017 г. Арбитражный суд Хабаровского края признал аукцион незаконным, как нарушающий интересы пользователя и проводимый без согласования с теруправлением Росрыболовства. Апелляционная и кассационная инстанции оставили это решение в силе. Наконец, 9 апреля Верховный суд России отказал Амурскому ВБУ в передаче кассационной жалобы в судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда. В решении отмечено, что собственники и пользователи водных объектов обязаны не допускать нарушения прав других собственников и пользователей.

Отметим, в феврале Верховный суд вынес другое прецедентное решение, подтвердив право аквафермеров ограничивать доступ рыбаков-любителей на рыбоводные участки.

Fishnews