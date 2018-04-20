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Рыбаки «Норда» при задержании в киевском аэропорту. Кадр из видео Госпогранслужбы Украины

Рыбаков с «Норда» преследует украинское гражданство

Двое членов экипажа сейнера «Норд» вернулись в Крым через Белоруссию, еще семеро (без капитана Владимира Горбенко) были задержаны позднее при попытке покинуть пределы Украины. В связи с этим МИД России заявил о «праве на жесткие ответные действия».

Возвращение двоих рыбаков в Крым подтвердил на своей странице в сети «Фейсбук» глава Республики Сергей Аксенов. Как сообщила Госпогранслужба Украины, первые двое членов экипажа вылетели 19 апреля в 6:00 из киевского аэропорта «Жуляны» в Белоруссию по российским паспортам, выданным Генконсульством России в Харькове.

При этом украинская сторона утверждает, что моряки покинули страну обманным путем. «Поскольку транскрипция фамилий граждан в паспортах РФ отличалась от идентификационных данных граждан Украины – членов команды «Норд», которые содержались в базах данных, эти граждане были пропущены через границу и вылетели в Белоруссию», - подчеркнули в украинской ГПС.

Семь членов команды «Норда» попытались вылететь из «Жулян» в Белоруссию в тот же день рейсом на 15:20, но были задержаны пограничниками. Моряков объявили гражданами Украины, изъяли у них российские документы и составили протокол за очередную попытку пересечения украинской границы. По информации Госпогранслужбы, материалы направлены в суд.

Как сообщает корреспондент Fishnews, МИД России опубликовал заявление по развитию ситуации с задержанием сейнера «Норд». «Насильственное принуждение к украинскому гражданству и невозможность свободно покинуть Украину грубо нарушает основополагающие права человека, противоречит цивилизованным нормам международных отношений, - говорится в заявлении. - Требуем прекратить измываться над российскими гражданами и дать им возможность, наконец, беспрепятственно возвратиться домой, к своим семьям. Наше терпение не безгранично. Оставляем за собой право на жесткие ответные действия».

Fishnews

  • Рыбаки «Норда» при задержании в киевском аэропорту. Кадр из видео Госпогранслужбы Украины
  • Рыбаки «Норда» при задержании в киевском аэропорту. Кадр из видео Госпогранслужбы Украины
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