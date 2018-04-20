20 апреля 2018 года

Якутия перевыполнила «рыбный» план

За прошедший год в арктических районах Республики Саха (Якутии) добыто 4,4 тыс. тонн рыбы, план по вылову выполнен на 108,2%. Увеличился в регионе и выпуск рыбной продукции.

О рыбохозяйственном комплексе Республики Саха (Якутии) рассказал председатель Государственного комитета региона по делам Арктики Прокопий Николаев. По его словам, на обновление материально-технической базы предприятий в 2017 г. было направлено 69,5 млн рублей господдержки.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства РС (Я), в прошлом году в регионе построен один ледник (8,5 млн рублей), реконструированы и механизированы еще три (5 млн рублей), приобретены три машины повышенной проходимости (1,3 млн рублей), пять единиц холодильного и морозильного оборудования (12 млн рублей), катер-рефрижератор (9,6 млн рублей). Также профинансировано строительство четырех рыбопромысловых баз (26 млн рублей).

Наибольший вылов рыбы в Якутии обеспечивают хозяйства семи районов: Усть-Янского, Булунского, Аллаиховского, Нижнеколымского, Абыйского, Среднеколымского и Жиганского.

Во время летней путины рефрижераторные суда республики приняли 880 тонн рыбы. В прошлом году на двух ярмарках реализовано свыше 60 тонн продукции рыболовецких хозяйств из северных районов.

План по производству рыбы и рыбных продуктов по итогам 2017 г. перевыполнен на 5,5%, отметил Прокопий Николаев.

Fishnews