23 апреля 2018 года

Камчатские ларги порадовали ученых прибавлением

На острове Уташуд в Южно-Камчатском заказнике пересчитали тюленей и каланов. Этот сезон стал благополучным для уникальной популяции пестрых нерп (ларг): участники исследований насчитали 43 щенка — на 10 больше, чем в прошлом году.

«Успех размножения может зависеть от разных факторов, начиная от погодных условий и ледовой обстановки, заканчивая подходами рыбы — главного корма тюленей. Естественных врагов на острове у ларг нет, а защиту от браконьеров обеспечивает строгий режим охраны в заказнике», - рассказала начальник научного отдела Кроноцкого государственного заповедника Дарья Паничева.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе заповедника, на Уташуде бельки пестрых нерп появляются на свет с конца марта до середины апреля. У самки рождается один детеныш, который около двух недель кормится молоком. Сразу после завершения лактации самки спариваются, а перелинявшие к тому времени детеныши-сеголетки начинают самостоятельно добывать рыбу в бухте.

«В этом году учеты проводились немного позднее, чем в 2017-м, поэтому нам удалось наблюдать не только детенышей с белым мехом, но и тех, которые уже наполовину перелиняли и частично приобрели окрас взрослых особей. Бельков с их чуть более старшими сородичами может разделять всего неделя, но тюлени очень быстро растут, поэтому внешне они сильно отличаются», - обратил внимание участник полевых работ, фотограф Геннадий Волынец.

Всего во время исследований на острове были отмечены 64 взрослые ларги, а также 16 антуров и 23 калана (оба вида занесены в Красную книгу России). В заповеднике отметили, что работы по учету ластоногих на поливидовом лежбище Уташуда были возобновлены в 2017 г. после десятилетнего перерыва и теперь проводятся ежегодно.

Fishnews