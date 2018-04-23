23 апреля 2018 года

Требования к качеству воды в рыбных водоемах обновят

Минсельхоз собирается выпустить новые нормативы качества воды в рыбохозяйственных водоемах. Изменения помогут в сохранении водных биоресурсов, полагают в ведомстве.

Для водных объектов рыбохозяйственного значения разработаны новые нормативы качества воды – информация об этом размещена на портале проектов нормативно-правовых актов, сообщает корреспондент Fishnews. Отмечено, что были использованы результаты специализированных исследований.

«Проект приказа разработан в целях совершенствования нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения. Принятие проекта приказа будет способствовать сохранению водных биоресурсов, условий их воспроизводства и среды обитания и не потребует дополнительного финансирования», – говорится в сопроводительных материалах.

Напомним, что нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения утверждены приказом Минсельхоза России от 13 декабря 2016 г. № 552. Изменения предполагается внести в приложение к приказу.

Fishnews