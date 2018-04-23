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Закон о господдержке страхования аквакультуры одобрен Совфедом

Поддержка страхования все ближе к аквафермерам

Члены Совета Федерации одобрили закон о господдержке страхования аквакультуры. На эти цели в год предполагается расходовать от 8,5 млн до 120 млн рублей из бюджета.

Закон «О внесении изменений в федеральный закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» в части страхования объектов товарной аквакультуры с государственной поддержкой» Госдума приняла 10 апреля.

18 апреля документ рассмотрели сенаторы. На пленарном заседании в Совете Федерации закон представил заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Совфеда, парламентарии проголосовали за документ единогласно.

Закон предусматривает возможность субсидирования из федерального бюджета взносов по договорам страхования аквакультуры. Согласно финансовому обоснованию, на эти цели из бюджета будет расходоваться от 8,5 млн до 120 млн рублей в год.

В документе предусмотрен перечень страховых случаев: заразные болезни или массовое отравление выращиваемых организмов; погодно-климатические явления (шторм, ураган, наводнение, тайфун, цунами, ледоход, аномальные изменения уровня воды или температуры); нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий; пожар.

Fishnews
НазадМетки: аквакультурастрахование
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