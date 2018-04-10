10 апреля 2018 года

Государство рублем подстрахует аквакультуру

Закон о господдержке страхования аквакультуры принят депутатами Госдумы. Документ предусматривает субсидирование из федерального бюджета взносов по страховым договорам.

Проект закона «О внесении изменений в федеральный закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» в части страхования объектов товарной аквакультуры с государственной поддержкой» был принят на пленарном заседании Госдумы 10 апреля.

Являясь одной из отраслей сельского хозяйства, аквакультура тем не менее «выпала» из принятого ранее закона о государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования. Между тем рыбоводство сильно подвержено различным рискам, связанным с погодно-климатическими, техногенными и другими факторами. Планируется, что исправить ситуацию поможет новый закон. Он предусматривает субсидирование из федерального бюджета взносов по договорам страхования аквакультуры.

«Закон прошел все необходимые процедуры, замечаний юридического управления Госдумы не имеется», - отметил председатель Комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин, представляя документ депутатам. Как сообщает корреспондент Fishnews, закон приняли единогласно.

Необходимо будет разработать и утвердить методику определения размера ущерба в страховых случаях. Для этого при Росрыболовстве создана специальная рабочая группа.

Fishnews