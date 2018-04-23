23 апреля 2018 года

«Дальрефтранс» настраивается на путину

С 17 по 19 апреля компания «Дальрефтранс», входящая в группу FESCO, приняла участие в специализированной выставке транспортно-логистических услуг и технологий Trans Russia / Trans Logistica в рамках общегрупповой экспозиции.

«Дальрефтранс» – крупнейший оператор рефрижераторных контейнеров в России – традиционно присутствует на площадке Trans Russia / Trans Logistica. Компания специализируется на перевозках рефрижераторных грузов и имеет в собственности свыше 2000 рефконтейнеров, более 400 железнодорожных платформ и 30 дизель-генераторных вагонов.

Одним из преимуществ «Дальрефтранса» является возможность осуществления железнодорожных перевозок рыбной продукции по маршрутам Владивосток – Москва (станция Селятино) и Владивосток – Новосибирск ускоренными контейнерными поездами со сроком доставки 12 и 6 суток соответственно. В компании отмечают, что это удобный вариант для тех грузоотправителей, которые заинтересованы в быстрой и качественной доставке рефгрузов в западную часть страны в соответствии с конкретным календарным графиком.

«Сегодня мы отправляем по каждому направлению по одному ускоренному поезду в неделю. С началом лососевой путины в июле-августе мы планируем начать отправки двух ускоренных поездов в неделю по каждому маршруту. Наш сервис обеспечивает качественную и своевременную доставку скоропортящейся продукции», – рассказали Fishnews в «Дальрефтрансе».

Компания подчеркивает, что заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве со всеми предприятиями рыбохозяйственного комплекса, осуществляющими контейнерные перевозки рыбы и морепродуктов как внутри страны, так и на экспорт.

Fishnews

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