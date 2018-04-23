23 апреля 2018 года

Наливным судам не сделали исключения из правил

Верховный суд России отказал рыбопромышленной компании во внесении изменений в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна. Организация настаивала на необходимости установить особые требования по приемке и учету улова наливными судами.

Истцом в деле выступило ООО «Петропавловск-Камчатский рыбоконсервный завод», сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на материалы дела. Представитель предприятия указал, что правила рыболовства не учитывают особенностей рыбоналивных (перевозящих улов наливом) судов. Для них действуют требования по раздельному учету улова по видам, оснащению оборудованием для взвешивания добычи на борту и соблюдению ряда других проблемных для исполнения условий. В связи с этим компания настаивала на признании частично недействующими пунктов 9.2, 9.3, 9.5, 11.3, 11.4, 29.1, 29.2, 31.3, 31.4 правил рыболовства для Дальневосточного бассейна.

Минсельхоз, Минюст и Росрыболовство представили свои возражения. Согласно их позиции, правила были утверждены с соблюдением законодательства и не нарушали прав и интересов предприятия.

Суд согласился, что правила приняты законно и Минсельхоз уполномочен устанавливать требования к сохранению водных биоресурсов при их добыче. Было решено, что слова истца о неисполнимости требований «лишены правовых оснований» и правила рыболовства не нарушают прав компании. Суд также указал, что ни правила, ни более значимые с юридической точки зрения документы не устанавливают понятие «наливные суда».

Петропавловск-Камчатскому рыбоконсервному заводу было отказано в удовлетворении иска. Решение принято в первой инстанции и может быть обжаловано в апелляционной коллегии Верховного суда.

Fishnews