24 апреля 2018 года

Малые суда получат отсрочку по АИC

Росрыболовство отложит обязательное использование АИС в составе технических средств контроля на судах валовой вместимостью менее 300 тонн до 1 января 2019 г.

Принято решение о внесении изменений в порядок оснащения судов техническими средствами контроля, утвержденный приказом Минсельхоза от 13 июля 2016 г. № 294. Как сообщили Fishnews в Центре системы мониторинга рыболовства и связи, речь идет о переносе сроков начала использования на судах валовой вместимостью менее 300 тонн оборудования в составе ТСК, обеспечивающего постоянную мощность передачи в автоматическую идентификационную систему сигналов о местоположении. Таким образом, судовладельцы получат еще полгода на оснащение флота требуемой аппаратурой.

Выданные свидетельства соответствия ТСК со сроком действия до 1 июля будут перевыпущены, после чего останутся в силе до 1 января 2019 г. Для этого пользователям нужно обратиться в филиал ЦСМС, обслуживающий соответствующий рыбохозяйственный бассейн.

В учреждении отметили, что решение о переносе сроков направлено на снижение экономических рисков для предприятий и оптимизацию взаимодействия Росрыболовства и пограничных органов с судовладельцами.

Fishnews