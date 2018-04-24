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Низконапорный Багаевский гидроузел. Фото с сайта Администрации Усть-Донецкого района

На Багаевском гидроузле вспомнят о рыбе

В Ростовской области началось сооружение Багаевского гидроузла. Из-за предполагаемого ущерба рыбным запасам против этого строительства выступали представители науки.

Судам нужно больше воды

Первый, символический, камень заложили министр транспорта Максим Соколов и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Багаевский гидроузел возводят для решения проблемы маловодности Дона и сохранения навигации на реке. Предполагается, что это гидротехническое сооружение гарантирует глубину судоходных путей до 4 м. «Строительство объекта позволит повысить пропускную способность Волго-Донского канала, обеспечить безопасность судоходства, решить задачи гарантированного водозабора и приступить к оздоровлению Цимлянского водохранилища», - отметил Максим Соколов.

Строительство предполагается завершить в декабре 2020 г. Объем инвестиций в проект, реализуемый Минтрансом и Росморречфлотом, превышает 22 млрд рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе главы региона.

Опасения науки

Из-за предполагаемого ущерба рыбным запасам Дона и подтопления населенных пунктов ранее против этого строительства выступали представители рыбохозяйственной науки и активисты-экологи. В частности, в июне 2016 г. идею не одобрил научно-технический совет ЦУРЭН.

В августе прошлого года на общественных слушаниях по предстоящему строительству заместитель директора АзНИИРХ по научной работе Владимир Белоусов отметил, что изменение скорости течения реки в случае сооружения Багаевского гидроузла приведет к полной утрате эффективных нерестилищ азово-черноморской сельди. В результате этот вид будет потерян так же, как потеряли чехонь, подчеркнул Владимир Белоусов. По его словам, увеличение испарения воды с акватории создаваемого водохранилища, указанное проектировщиками, приведет к росту солености Азовского моря и, как следствие, к гибели молоди бычков. Также в докладе говорилось, что в случае строительства гидроузла вдвое сократится незарегулированный участок реки, соответственно уменьшится масса пресного напора в сторону моря и при низовых (нагонных) ветрах возрастут риски нагонных паводков в низовьях Дона, аналогичных трагедии 2014 г.

В сентябре прошлого года пресс-служба АзНИИРХ сообщила, что первый этап проектно-сметной документации по строительству Багаевского гидроузла был отклонен специалистами Росрыболовства, ЦУРЭН и Главрыбвода из-за несоответствия документации законодательству, недостоверности расчетов, а также из-за отсутствия программы экологического контроля. «Также эксперты считают невозможным оценивать влияние строительства Багаевского гидроузла на рыбные запасы только по первому подготовительному этапу и считают, что это необходимо делать только в совокупности с рассмотрением полного комплекса запланированных работ», - отметили в институте.

О рыбе обещают позаботиться

На торжественной церемонии начала строительства губернатор заявил, что экспертиза подтвердила экологичность проекта. Берегоукрепительные сооружения в границах будущего гидроузла не позволят произойти затоплению территорий, а рыбопропускные сооружения обеспечат свободный проход рыбы, подчеркнули в пресс-службе губернатора. «В других гидроузлах Волго-Донской системы раньше такого не было. Для беспрепятственного прохождения рыбы будут созданы специальные рыбоводные каналы, это предусмотрено в проекте», - сообщил Василий Голубев.

Fishnews

  • Низконапорный Багаевский гидроузел. Фото с сайта Администрации Усть-Донецкого района
  • Эскиз гидроузла. Фото с сайта АзНИИРХ
  • Обсуждение проекта в ЦУРЭН. Фото пресс-службы управления
  • Проект Багаевского гидроузла. Фото пресс-службы губернатора Ростовской области
  • Церемония установки первого камня. Фото пресс-службы губернатора Ростовской области
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