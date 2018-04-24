24 апреля 2018 года

Китай и Южная Корея возобновят «рыбный» диалог

Власти КНР и Республики Корея договорились провести на следующей неделе встречу по вопросам рыболовства – первую за два года. Стороны собираются обсудить проблему китайского браконьерства в водах сопредельного государства.

Ожидается, что десятаякитайско-корейская встреча по взаимодействию в области рыболовства состоится в Пекине. Первое такое мероприятие прошло в середине 2012 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, обе страны почти на два последних года заморозили многие контакты, в том числе по линии рыбного хозяйства. Резкую реакцию КНР вызвало согласие Республики Корея разместить на своей территории американские комплексы противоракетной обороны. Радиолокационное оборудование ПРО THAAD в сопредельном государстве Китай считает угрозой собственной безопасности, пишет портал Newspim.com.

На предыдущих девяти встречах по вопросам рыболовства Южная Корея заявляла о серьезном ущербе, который терпят ее промысловики из-за действий китайских браконьеров. Корейцы предлагают разместить патрульные суда КНР в акватории, где чаще всего незаконно пересекают границу, усилить контроль над транспортами-перевозчиками уловов, провести разъяснительную работу среди китайских рыбаков.

Пекин признает проблему, но заявляет о своих ограниченных возможностях для урегулирования ситуации. КНР ссылается на большое количество рыбаков в стране.

Fishnews