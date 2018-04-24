24 апреля 2018 года

Сайт Fishnews.ru пострадал в борьбе Роскомнадзора с Telegram

Уважаемые читатели нашего сайта! Те из вас, кто заходит на сайт с территории России, могут столкнуться с проблемой открытия иллюстраций к публикациям Fishnews.

Просим вас не беспокоиться: сбои в загрузке фотографий не являются следствием неполадок вашей техники или плохого качества связи у провайдера. Используя облачные технологии компании «Гугл», Fishnews стал очередной жертвой борьбы Роскомнадзора с мессенджером Telegram.

Мы знаем об этой проблеме и ищем пути ее скорейшего решения.

Fishnews