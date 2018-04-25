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Ненецкий чум. Фото из «Википедии»

Традиционную рыбалку готовы поощрить грантами

Администрация Ненецкого АО выделит гранты семейным (родовым) общинам КМНС на поддержку традиционных занятий. Господдержка может быть использована в том числе для приобретения орудий лова и оборудования для обработки рыбы.

В НАО зарегистрировано 19 семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации региона. Помощь из бюджета оказывается общинам, которые занимаются традиционными видами деятельности. К ним относится оленеводство, рыболовство, охота, сбор и заготовка дикоросов, строительство традиционных жилищ, народные художественные промыслы.

В текущем году из бюджета округа на гранты предусмотрено 3 млн рублей, из них 2 миллиона предполагается распределить в мае, остальное – в четвертом квартале. Размер гранта определяет конкурсная комиссия, исходя из суммы, указанной в заявке. Максимально участнику конкурса могут предоставить 300 тыс. рублей.

В 2017 г. гранты получили порядка 11 общин на сумму 1,9 млн рублей. Деньги были потрачены на приобретение ездовых оленей, материалов для ремонта покрытия чумов и упряжи, оборудования для первичной обработки мяса и рыбы, орудий лова рыбы. Также общины организовали мастер-классы по народным художественным промыслам и традиционной кухне ненцев.

Fishnews
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