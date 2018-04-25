25 апреля 2018 года

СЗТУ беспокоится за малые суда-«одиночки»

На Западном бассейне предложили новую меру безопасности для малотоннажных и маломерных судов: в определенные сроки вести промысел только в составе группы. С инициативой выступило Северо-Западное теруправление Росрыболовства.

Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства для сокращения рисков аварий с малотоннажными и маломерными судами предлагает внести изменения в правила рыболовства для Западного бассейна. В частности – ввести понятие «групповое плавание судов» и установить жесткие сроки, когда для такого флота выход на промысел возможен только в составе группы, сообщили Fishnews в пресс-службе СЗТУ. А за нарушение этого режима нужно установить штрафные санкции, считают в теруправлении.

Как подчеркнул врио руководителя СЗТУ Андрей Яковлев, необходимо регулярно проводить с судовладельцами учебные аварийные тревоги с проверкой фактических действий экипажей. Нужно отрабатывать действия по борьбе за жизнь при пожарах, поступлении воды через пробоины корпуса, а также действия команды при эвакуации с тонущего судна, отметил глава теруправления. Не менее важно проверять умение членов экипажей обращаться со спасательными средствами, добавил он.

Особое внимание, по мнению Андрея Яковлева, требуется уделить пользователям, осуществляющим рыболовство на крупных водных объектах – акватории Финского залива, Ладожском и Онежском озерах.

Fishnews