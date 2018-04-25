25 апреля 2018 года

Дели и Пекин хотят сохранить часть «рыбных» субсидий

Ряд стран-членов ВТО настаивает на немедленном возобновлении переговоров по проекту соглашения, запрещающего избыточные субсидии для рыбной отрасли. Китай и Индия призывают не тропиться и провести детальные предварительные обсуждения.

Свертывание «рыбных» субсидий продвигает неформальная группа членов Всемирной торговой организации, которую называют «Друзьями рыбы». К ним относятся Аргентина, Австралия, Чили, Колумбия, Новая Зеландия, Норвегия, Исландия, Пакистан, Перу и США. Эти страны считают, что господдержка рыбного хозяйства, достигающая 14-20,5 млрд долларов ежегодно, привела к перепроизводству промысловых мощностей и перелову.

В декабре проблему обсудили участники 11-й Министерской конференции ВТО в Буэнос-Айресе, сообщает корреспондент Fishnews. Было решено, что проект соглашения по рыболовным субсидиям будет готов к декабрю 2019 г. На встрече в следующем году планируется окончательно согласовать правила, устанавливающие запрет на предоставление субсидий, которые способствуют созданию излишних мощностей, избыточному вылову и ННН-промыслу.

Так как стороны согласовали программу переговоров до этой встречи, некоторые члены ВТО, такие как Новая Зеландия, Бразилия и Евросоюз, хотят немедленно перейти к обсуждению проекта соглашения. Совместным фронтом против них выступили Индия и Китай, пишет газета The Hindu Business Line. По информации издания, эти страны утверждают, что до начала составления документа необходимо провести более детальные предварительные обсуждения. В частности, Индия хочет от текста большей гибкости, чтобы защитить субсидии для своего кустарного промысла.

Согласно утвержденной рабочей программе, 14-17 мая страны-участники ВТО рассмотрят вопросы субсидий, направленных на наращивание или поддержку существующих промысловых мощностей, приводящих к их перепроизводству и перелову. Планируется также обсудить специальное отношение к развивающимся или наименее развитым странам.

Этот аспект переговоров – самый важный для Индии, которая ожидает такого особого отношения. По данным The Hindu Business Line, республика хочет вывести из-под действия соглашения свои субсидии для малого и кустарного промысла. Стране очень нужно сохранить господдержку для моторизации рыбацкого флота, компенсации стоимости топлива и поддержки развития инфраструктуры, отмечает газета.

Однако многие члены ВТО не поддерживают идею о специальном отношении к Индии. Оно может автоматически распространиться на Китай, который выделяет большие средства на поддержку своего рыболовства.

Fishnews