25 апреля 2018 года

Модернизация порта Поронайска идет по графику

В Поронайске на Сахалине проходит реконструкция морского порта. Инвестор завершил стадию предпроектных изысканий и объявил тендер на разработку Декларации о намерениях инвестирования в строительство.

«Мы движемся в соответствии с намеченными планами, – сообщил Fishnews директор компании «Порт Поронайск» Алексей Ферт. – К настоящему времени завершен анализ предпроектных проработок, выполненных в прошлом году компанией «Балтморпроект». Объявлен тендер на поиск проектной организации, которая займется разработкой Декларации о намерениях инвестирования в строительство и ее последующим согласованием в Росморречфлоте. Это важная и достаточно трудоемкая процедура, предусмотренная действующим законодательством».

К моменту обретения нового собственника (конец 2015 г.) морской порт Поронайска фактически находился в руинах. Инвестор рассчитывает, что порт будет задействован как в рыбохозяйственных целях, так и в нефтегазовых проектах Сахалина. Программа по модернизации предусматривает три этапа реализации и должна быть завершена к 2025 г.

Fishnews