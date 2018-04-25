25 апреля 2018 года

Отечественный вылов пока не достиг уровня 2017 года

К 25 апреля российские пользователи освоили 1,7 млн тонн водных биоресурсов - на 2% ниже уровня прошлого года. В плюсе показатели по-прежнему только на Северном и Западном бассейнах.

В Дальневосточном бассейне поймано 1,2 млн тонн, это на 60,7 тыс. тонн меньше, чем на отчетную дату 2017 г. Минтая на Дальнем Востоке добыто 938,6 тыс. тонн, по сравнению с уровнем прошлого года вылов снизился на 27,5 тыс. тонн.

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна освоили 248 тыс. тонн водных биоресурсов - на 71,9 тыс. тонн больше результата за аналогичный период 2017 г. Трески добыто 135,7 тыс. тонн (+13,2 тыс. тонн), пикши - 31 тыс. тонн (-9,6 тыс. тонн), сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Западном бассейне вылов составил 39,4 тыс. тонн. Это на 5,2 тыс. тонн выше уровня прошлого года. Промысел шпрота принес 26,4тыс. тонн (+4,4 тыс. тонн), балтийской сельди поймано 11,2 тыс. тонн (+1,1 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне общий вылов водных биоресурсов достиг 28,2 тыс. тонн, отставание от уровня 2017 г. - 8 тыс. тонн. Уловы хамсы составили 21,6 тыс. тонн (-5,8 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне отечественные суда наловили 9 тыс. тонн. Это на 2,4 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Промысел в зонах иностранных государств принес России 131,1 тыс. тонн ВБР (-2,8 тыс. тонн). В конвенционных районах и открытой части Мирового океана поймано 164,4 тыс. тонн водных биоресурсов, что 39,8 тыс. тонн меньше, чем на отчетную дату 2017 г.

Fishnews