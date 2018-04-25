25 апреля 2018 года

АТФ обратился к главе правительства

Архангельский Траловый Флот направил премьер-министру Дмитрию Медведеву обращение о рисках пересмотра основного принципа работы отрасли. Компания попросила главу правительства еще раз проанализировать последствия возвращения аукционов.

Доводы в пользу отказа от аукционов приводит в своем письме к премьер-министру Дмитрию Медведеву компания, играющая особую роль в социально-экономической жизни Поморья, – Архангельский Траловый Флот.

Инициатива – исключить квоты вылова крабов из общей системы распределения и отправить доли на аукцион – это прецедент пересмотра базовых принципов ведения бизнеса в рыбной отрасли, причем речь идет об основах, которые уже гарантировало государство, – говорится в обращении.

Отмечено, что право на добычу – главное имущественное право в отрасли. С повторными аукционами (а в свое время компании приобрели доли квот на торгах) будет создан прецедент пересмотра всей системы имущественных отношений в стране. Завтра этот опыт может быть распространен на любые виды имущества, принадлежащего как юридическим, так и физическим лицам, считают эксперты.

В АТФ ссылаются на позицию бизнес-сообщества, которая была озвучена в рамках важнейшего для отрасли мероприятия, – Съезда рыбаков, сообщает корреспондент Fishnews. «В феврале 2018 года состоялся IV Съезд работников рыбохозяйственного комплекса РФ, где активно обсуждался вопрос введения аукционов и отказа от исторического принципа. Все выступавшие представители рыбопромышленных компаний дали резко негативную оценку нововведениям, подчеркнув, что задача наполнения бюджета не должна решаться методами, которые отбросят отрасль на десятилетия назад», – говорится в письме.

Авторы обращения прокомментировали аргументы, которые приводили сторонники аукционов. Один из таких доводов – пополнение госбюджета. Поступления будут в разы меньше обещанного, считают в АТФ. Высокие цены на предыдущих аукционах формировались исходя из предположения небольших количеств и гарантированного непрерывного пользования ресурсом в обозримом будущем для всех добросовестных пользователей, обращают внимание в компании. «Цена на 10-летнюю квоту без гарантии ее продления (а именно это и предлагается сделать) будет существенно ниже», – сказано в письме.

Авторы обращения указывают и на такие негативные последствия возврата к аукционам, как уход бизнеса в «тень», рост браконьерства, использование «серых» налоговых схем, отсутствие долгосрочных инвестиций. Постоянная смена правил работы приведет к потере доверия бизнеса к государству, констатируют эксперты.

Под угрозой оказываются и проекты в сфере судостроения, причем речь идет о отечественных верфях. «Резкое падение инвестиций в отрасли, в частности, отмена контрактов на строительство как минимум 15 промысловых судов на российских верфях на общую сумму более 45 млрд рублей, с соответствующими финансовыми потерями для смежных отраслей промышленности», – прогнозируют в компании.

Бизнес беспокоит, что обсуждение изменений, столь серьезных для отрасли и социально-экономической сферы в целом, происходит кулуарно, нет открытости процесса.

Задача наполнения бюджета может быть решена без слома базовых принципов в отрасли – через установление разумных ставок сбора за пользование водными биоресурсами, полагают в АТФ.

Fishnews