26 апреля 2018 года

У ГосНИРОХ – новый руководитель

Директором Государственного НИИ озерного и речного рыбного хозяйства имени Л.С. Берга назначен Денис Беляев. Ранее он возглавлял Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства.

Приказ о назначении подписал заместитель министра сельского хозяйства − руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ГосНИОРХ, в январе Денис Беляев вошел в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента. Сейчас новый директор института проходит обучение по федеральной программе подготовки и переподготовки высшего резерва управленческих кадров.

Денис Беляев был руководителем Северо-Западного теруправления ФАР, занимал различные должности в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга, администрации губернатора Северной столицы и аппарате полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

Денис Беляев неоднократно выступал с докладами на научных конференциях по совершенствованию рыбохозяйственной отрасли, развитию рыболовства, аквакультуры и обеспечению экологической безопасности. В соавторстве с ведущими учеными подготовил многочисленные научные публикации, отметили в институте.

Fishnews