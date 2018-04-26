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Министр сельского хозяйства Александр ТКАЧЕВ. Фото пресс-службы Минсельхоза

Александр Ткачев: Мы должны укрепить Россельхознадзор

В числе мер по развитию экспорта сельхозпродукции министр сельского хозяйства Александр Ткачев назвал укрепление системы контроля качества и безопасности. Нужно усилить надзорный орган, прежде всего Россельхознадзор, заявил глава ведомства.

Страны-импортеры предъявляют к пищевой продукции очень серьезные требования по качеству, отметил министр сельского хозяйства Александр Ткачев на брифинге по итогам заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

«Есть примеры: если какая-то продукция идет на экспорт, ее тормозят или она не соответствует стандартам, – страдает репутация страны и всей отрасли», – заявил глава Минсельхоза.

Он подчеркнул, что здесь нужно усиливать систему. «Безусловно, я считаю, мы должны укрепить надзорный орган, Россельхознадзор прежде всего, и сделать единый орган контроля, надзора (как говорится, от поля до прилавка), чтобы могли всю цепочку контролировать на качество, на фальсификаты – внутри страны и, естественно, на экспорт», – цитирует министра пресс-служба Правительства РФ.

При этом руководитель аграрного ведомства, как и ранее, отметил необходимость восстановления вертикали ветеринарной службы. Сейчас, по словам министра, нет единоначалия, система не выстроена – в результате страдает отрасль, наблюдаются вспышки АЧС и других заболеваний. «Это приносит нам огромные потери, огромные издержки», – подчеркнул Александр Ткачев. Он также заявил о необходимости создания единого реестра экспортеров.

Что поручил президент

Идея об укреплении ветеринарной «вертикали» озвучивается давно, сообщает корреспондент Fishnews. По итогам мартовского форума на Кубани президент Владимир Путин поставил задачу правительству: обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих наделение Россельхознадзора полномочием по контролю (надзору) за функциями в области ветеринарии, осуществляемыми субъектами РФ.

Также кабмин должен до сентября проработать вопрос о передаче с регионального на федеральный уровень полномочий в сфере государственного ветнадзора и подготовить при необходимости изменения законодательства. При этом должны быть учтены потребности в дополнительном финансовом обеспечении связанных с такой передачей мероприятий.

Fishnews
НазадМетки: правительствороссельхознадзор
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