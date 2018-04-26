26 апреля 2018 года

Украина закрывает свои воды для России

Совет национальной обороны и безопасности Украины рассмотрит предложение о закрытии территориальных вод страны для судов под российским флагом или любых других судов, заходивших в крымские порты. Инициативу уже одобрило украинское правительство.

Ввести запрет предложило Министерство инфраструктуры Украины. «Мы не допустим в территориальных водах Украины, на наших внутренних водных путях судов государства-агрессора, - заявил на сайте ведомства его руководитель Владимир Омелян. - Они представляют реальную террористическую угрозу объектам критической инфраструктуры. Также запрет будет касаться судов-нарушителей под флагом любого другого государства, что пренебрегает законами Украины и международным правом».

Инициатива была рассмотрена и одобрена кабмином страны 25 апреля. Российский МИД пока не прокомментировал украинскую инициативу, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, 25 марта в акватории Азовского моря украинские пограничники задержали работавший на промысле российский сейнер «Норд» из Керчи. Несмотря на протесты российских властей, экипаж судна (за исключением двух рыбаков, сумевших выехать через Белоруссию) до сих пор удерживается на Украине.

Fishnews