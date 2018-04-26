26 апреля 2018 года

Александр Сайфулин: На больших глубинах скрыты огромные перспективы для отрасли

Введение в промысел краба и рыбы на глубинах до 2,5 км даст государству мощный дополнительный биологический ресурс, отмечает генеральный директор компании «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» Александр Сайфулин.

Уже 15 лет АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» целеустремленно занимается освоением глубин Тихого океана и его морей, организовав за эти годы устойчивый промысел крабов и рыбы на глубинах 1,2 км. Судя по полученным фактическим экономическим результатам, это огромная перспектива для отрасли, заявил генеральный директор компании Александр Сайфулин в интервью Fishnews.

Совершено новым для России направлением – глубоководной добычей рыбы и краба – «Восток-1» занялся в начале века. «Важнейшим фактором успешности этого эксперимента стала научная поддержка со стороны нашего отраслевого института – ТИНРО-Центра, – отметил руководитель компании. – Именно его материалы легли в основу организации промыслов макруруса и крабов-стригунов красного и ангулятуса на глубинах до 1-1,2 км».

В 2001 – 2002 гг. «Восток-1» в тяжелой и затратной борьбе приобрел на аукционах доли квот добычи этих объектов, взяв кредиты более чем на 12 млн долларов. Последующие четыре года прошли в борьбе за выживание. Несмотря на долговую кабалу, компания смогла провести первую модернизацию судов, чтобы начать эффективно работать на глубоководных объектах.

«В 2008 году в отрасли произошло, пожалуй, самое приятное событие за всю историю современного российского рыболовства – распределение долей квот по историческому принципу. Предприятие получило мощный толчок для развития, устойчивую перспективу на 10 лет. От ощущения стабильности появилось чувство уверенности и желание приложить все усилия для освоения глубоководного промысла. Мы начали пополнять флот и провели вторую модернизацию судов, которая позволила нам уверенно работать на глубинах до 1,2 км», – рассказал Александр Сайфулин.

В 2013 г. компания, наконец, получила отдачу от глубоководного промысла в целом: прибыль стала приносить и добыча ранее убыточного макруруса. К 2016 г. «Восток-1» полностью выплатил кредиты.

Средства на модернизацию судов компания получила от реализации краба. «Красный краб-стригун и краб-стригун ангулятус недороги по сравнению с опилио и камчатским, но последние три года они дают «Востоку-1» 46% выручки – 16,4 млн долларов в год», – отметил собеседник Fishnews.

В результате за 10 лет флот компании вырос до 17 судов (обновление и пополнение – на 65%), их суммарный тоннаж увеличился с 10 тыс. тонн до 17 тыс. тонн. Инвестиции по этому направлению составили почти 30 млн долларов.

Общий вылов РК «Восток-1» увеличился вдвое – с 15,7 до 31,2 тыс. тонн. Уловы глубоководных крабов возросли с 4 до 8 тыс. тонн, а макруруса – с 2,8 до 15 тыс. тонн – в 5 раз.

Создано 400 новых рабочих мест, теперь в компании трудится 900 человек. Выручка увеличилась впятеро: с 660 млн до 3,5 млрд рублей. Чистая прибыль выросла в 50 раз: с 11 до 564 млн рублей. Увеличились и совокупные фискальные сборы – с 60 до 500 млн рублей в год.

Более того, «Восток-1» собирается продолжить промысловое «погружение»: пройдя уже две значимые отметки – 1 и 1,2 км – предприятие поставило задачу освоения глубин в 2,5 км. Для этого требуется провести уже третью целевую модернизацию промыслового флота, в рамках соответствующей программы одно судно уже модернизировано. Предварительная оценка объема инвестиций – 6,9 млн долларов.

Однако планам «Востока-1» угрожает перспектива распределения крабовых квот на аукционах. Выставление лимитов на торги потребует существенных средств для покупки. А у компании просто нет свободных финансов: все деньги идут на третью модернизацию флота. Так что квоты на аукционах приобретут новички, имеющие капитал и доступ к кредитам, отметил Александр Сайфулин.

«Также есть опасность того, что глубоководных крабов выставят на торги вместе с обычными шельфовыми крабами, - обратил он внимание. - В этом случае – прощайте глубоководные перспективы страны. Новые пользователи не умеют вести промысел на больших глубинах, а наш опыт показал: чтобы организовать устойчивую добычу краба хотя бы на глубине 1,2 км, понадобится не менее десятка лет».

В случае аукционов РК «Восток-1» лишится средств для развития программы по глубинам до 2,5 км. Также компании придется прекратить освоение хотя и имеющего огромную биомассу, но пока низкорентабельного макруруса. А приоритет освоения глубоководного промысла однозначно перейдет к Соединенным Штатам. Средства массовой информации США следят за деятельностью РК «Восток-1» и призывают американские компании следовать его примеру.

По словам Александра Сайфулина, введение в промысел краба и рыбы на больших глубинах – до 2,5 км – даст государству огромный дополнительный биологический ресурс и отчисления в бюджет кратно превысят разовый доход от аукционов. По данным российских и японских ученых, биомасса глубоководных крабов со временем превысит ОДУ всех крабов Дальневосточного бассейна в 60 тыс. тонн, обратил внимание гендиректор компании.

С глубоководным макрурусом ситуация аналогичная. Судя по уловам судов среднего тоннажа, – 40 с лишним тонн за сутки – его биомасса наверняка в дальнейшем превысит запасы минтая, считает собеседник Fishnews.

«Надеюсь, что государство, оценив ситуацию, примет верное решение, основанное на здравом смысле, а не на желании получить кратковременную выгоду», – резюмировал руководитель «Востока-1».

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