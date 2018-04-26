Новости
Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» Александр САЙФУЛИН

Александр Сайфулин: На больших глубинах скрыты огромные перспективы для отрасли

Введение в промысел краба и рыбы на глубинах до 2,5 км даст государству мощный дополнительный биологический ресурс, отмечает генеральный директор компании «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» Александр Сайфулин.

Уже 15 лет АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» целеустремленно занимается освоением глубин Тихого океана и его морей, организовав за эти годы устойчивый промысел крабов и рыбы на глубинах 1,2 км. Судя по полученным фактическим экономическим результатам, это огромная перспектива для отрасли, заявил генеральный директор компании Александр Сайфулин в интервью Fishnews.

Совершено новым для России направлением – глубоководной добычей рыбы и краба – «Восток-1» занялся в начале века. «Важнейшим фактором успешности этого эксперимента стала научная поддержка со стороны нашего отраслевого института – ТИНРО-Центра, – отметил руководитель компании. – Именно его материалы легли в основу организации промыслов макруруса и крабов-стригунов красного и ангулятуса на глубинах до 1-1,2 км».

В 2001 – 2002 гг. «Восток-1» в тяжелой и затратной борьбе приобрел на аукционах доли квот добычи этих объектов, взяв кредиты более чем на 12 млн долларов. Последующие четыре года прошли в борьбе за выживание. Несмотря на долговую кабалу, компания смогла провести первую модернизацию судов, чтобы начать эффективно работать на глубоководных объектах.

«В 2008 году в отрасли произошло, пожалуй, самое приятное событие за всю историю современного российского рыболовства – распределение долей квот по историческому принципу. Предприятие получило мощный толчок для развития, устойчивую перспективу на 10 лет. От ощущения стабильности появилось чувство уверенности и желание приложить все усилия для освоения глубоководного промысла. Мы начали пополнять флот и провели вторую модернизацию судов, которая позволила нам уверенно работать на глубинах до 1,2 км», – рассказал Александр Сайфулин.

В 2013 г. компания, наконец, получила отдачу от глубоководного промысла в целом: прибыль стала приносить и добыча ранее убыточного макруруса. К 2016 г. «Восток-1» полностью выплатил кредиты.

Средства на модернизацию судов компания получила от реализации краба. «Красный краб-стригун и краб-стригун ангулятус недороги по сравнению с опилио и камчатским, но последние три года они дают «Востоку-1» 46% выручки – 16,4 млн долларов в год», – отметил собеседник Fishnews.

В результате за 10 лет флот компании вырос до 17 судов (обновление и пополнение – на 65%), их суммарный тоннаж увеличился с 10 тыс. тонн до 17 тыс. тонн. Инвестиции по этому направлению составили почти 30 млн долларов.

Общий вылов РК «Восток-1» увеличился вдвое – с 15,7 до 31,2 тыс. тонн. Уловы глубоководных крабов возросли с 4 до 8 тыс. тонн, а макруруса – с 2,8 до 15 тыс. тонн – в 5 раз.

Создано 400 новых рабочих мест, теперь в компании трудится 900 человек. Выручка увеличилась впятеро: с 660 млн до 3,5 млрд рублей. Чистая прибыль выросла в 50 раз: с 11 до 564 млн рублей. Увеличились и совокупные фискальные сборы – с 60 до 500 млн рублей в год.

Более того, «Восток-1» собирается продолжить промысловое «погружение»: пройдя уже две значимые отметки – 1 и 1,2 км – предприятие поставило задачу освоения глубин в 2,5 км. Для этого требуется провести уже третью целевую модернизацию промыслового флота, в рамках соответствующей программы одно судно уже модернизировано. Предварительная оценка объема инвестиций – 6,9 млн долларов.

Однако планам «Востока-1» угрожает перспектива распределения крабовых квот на аукционах. Выставление лимитов на торги потребует существенных средств для покупки. А у компании просто нет свободных финансов: все деньги идут на третью модернизацию флота. Так что квоты на аукционах приобретут новички, имеющие капитал и доступ к кредитам, отметил Александр Сайфулин.

«Также есть опасность того, что глубоководных крабов выставят на торги вместе с обычными шельфовыми крабами, - обратил он внимание. - В этом случае – прощайте глубоководные перспективы страны. Новые пользователи не умеют вести промысел на больших глубинах, а наш опыт показал: чтобы организовать устойчивую добычу краба хотя бы на глубине 1,2 км, понадобится не менее десятка лет».

В случае аукционов РК «Восток-1» лишится средств для развития программы по глубинам до 2,5 км. Также компании придется прекратить освоение хотя и имеющего огромную биомассу, но пока низкорентабельного макруруса. А приоритет освоения глубоководного промысла однозначно перейдет к Соединенным Штатам. Средства массовой информации США следят за деятельностью РК «Восток-1» и призывают американские компании следовать его примеру.

По словам Александра Сайфулина, введение в промысел краба и рыбы на больших глубинах – до 2,5 км – даст государству огромный дополнительный биологический ресурс и отчисления в бюджет кратно превысят разовый доход от аукционов. По данным российских и японских ученых, биомасса глубоководных крабов со временем превысит ОДУ всех крабов Дальневосточного бассейна в 60 тыс. тонн, обратил внимание гендиректор компании.

С глубоководным макрурусом ситуация аналогичная. Судя по уловам судов среднего тоннажа, – 40 с лишним тонн за сутки – его биомасса наверняка в дальнейшем превысит запасы минтая, считает собеседник Fishnews.

«Надеюсь, что государство, оценив ситуацию, примет верное решение, основанное на здравом смысле, а не на желании получить кратковременную выгоду», – резюмировал руководитель «Востока-1».

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

НазадМетки: ОДУкрабсша
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какие изменения законодательства вызывают у вас больше всего вопросов?

От первого лица

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

Все материалы

Интервью

Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» Александр САЙФУЛИН

Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»

Александр САЙФУЛИН

На больших глубинах скрыты огромные перспективы для отрасли

Начальник ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» Артем ВИЛКИН

Начальник ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи»

Артем ВИЛКИН

Портал ОСМ – не обязаловка, а удобный рабочий инструмент

Начальник ФГБУ «Главрыбвод» Дан БЕЛЕНЬКИЙ

Начальник ФГБУ «Главрыбвод»

Дан БЕЛЕНЬКИЙ

Рыбоводные заводы пора приводить в порядок

Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Новый подход к участию в выставках – это игра на опережение

Все интервью

Личное мнение

Старший советник программы по устойчивому рыболовству Всемирного фонда дикой природы, к.б.н. Константин ЗГУРОВСКИЙ

Ст. советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России

Константин ЗГУРОВСКИЙ

Бизнес необходимо привлекать к управлению ресурсами

Руководитель комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области Николай БОНДАРЕНКО

Руководитель комитета госохотнадзора Нижегородской области

Николай БОНДАРЕНКО

«Рыбное» законодательство нуждается в корректировке

Все материалы

Крупным планом

Кальмар

Кальмар преткновения

Как привлечь уловы на берег – рецепт от Камчатки

Как привлечь уловы на берег – рецепт от Камчатки

На ленинградском судостроительном заводе «Пелла» заложили краболовное судно для компании «Антей»

«Антей» принимает вызов

Российский промысел камчатского краба в Баренцевом море первым в мире получил сертификат MSC

Сертификация ответственного бизнеса

Все материалы

События

Заместитель председателя правительства Аркадий ДВОРКОВИЧ на IV Съезде рыбаков

Съезд выступил за стабильность отраслевого законодательства

С 5 по 9 февраля в Москве проходила 25-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства – «Продэкспо-2018». Фото АО «Экспоцентр»

Интерес к «Продэкспо» возрастает

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.