12 апреля 2018 года

Краболовам могут прописать и аукционы, и российские верфи

В случае введения крабовых аукционов на покупателей долей квот, возможно, возложат обязанности по строительству новых судов на отечественных верфях, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков дал интервью телеканалу РБК. Значительная часть беседы была посвящена крабовым аукционам, сообщает корреспондент Fishnews.

Илья Шестаков обратил внимание, что решение по этому вопросу пока не принято, и подчеркнул, что оно будет приниматься открыто, как и было заявлено на прошедшем Съезде рыбаков.

Глава Росрыболовства отметил, что плюсом от введения аукционов станет получение дополнительных доходов в федеральный бюджет. К минусам он отнес возможное попадание российских компаний в частичную зависимость от иностранного бизнеса. Руководитель федерального агентства обратил внимание, что такое явление уже имело место в прошлом.

«Поскольку средств у самих рыбаков не хватало, они вынуждены были обращаться за финансированием к иностранным компаниям, по сути дела попадая частично в зависимость, – рассказал Илья Шестаков. – Какую? Не только прямую, кредиторскую, которую они могли бы легче преодолеть, потому что бизнес достаточно рентабелен. Но попадали в зависимость либо по долгосрочным контрактам, когда должны были отдавать по заниженной стоимости продукцию. Либо иностранцы становились участниками и де-факто владельцами этого бизнеса, а де-юре было какое-то российское номинальное лицо. И, поскольку у нас отрасль стратегическая, есть запрет на участие иностранцев без разрешения правительственной комиссии, конечно, получилась достаточно большая «серая зона» таких рыбопромышленных компаний».

Глава Росрыболовства заявил, что в случае введения аукционов на покупателей квот, возможно, все равно будут возлагаться обязанности по строительству новых судов-краболовов на отечественных верфях. «Соответственно, и доли квот будут рассчитаны таким образом, чтобы каждая доля квот была экономически оправдана для облова одним новым краболовным судном, - отметил Илья Шестаков. - Поэтому в этой части задача, связанная с модернизацией флота, даже в случае проведения аукционов будет решена».

Отвечая на вопрос о возможных массовых банкротствах российских компаний при введении аукционов, глава ведомства сказал, что это «абсолютно надуманная история». «Даже у тех компаний, которые занимаются только краболовным бизнесом, останется какой-то определенный объем, и этот объем они будут облавливать и будут прекрасно жить», – подчеркнул Илья Шестаков.

Он добавил, что речь пока идет только о крабе: «Если говорить о том, что это дальше может перейти на другие объекты, то я бы не стал». Руководитель Росрыболовства отметил, что краб - самый валютоемкий объект, но с ним связаны определенные проблемы с браконьерством на Дальнем Востоке. В частности, «серые зоны» и ННН-промысел судами под «удобными» флагами.

Fishnews