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Промысел лобстера в водах Канады. Фото канадской телерадиовещательной корпорации CBC

Канадская защита китов добралась до ловцов лобстера

Власти Канады объявили о новых мерах по сохранению северных гладких китов: на этот раз запреты ждут промысел лобстера. Ранее ограничения ввели для добытчиков краба.

Министерство рыболовства и океанов Канады рассказало, что добычу лобстера в этом сезоне запретят на части акватории у побережья провинции Нью-Брансуик. Кроме того, будет введен еще ряд ограничений.

Ранее инициативы чиновников в основном касались крабового промысла в заливе Святого Лаврентия, сообщает корреспондент Fishnews. Такая реакция была связана с обнаружением трех мертвых китов, запутавшихся в орудиях лова. Министр рыболовства и океанов Доминик Леблан тогда заявил, что для защиты этих животных страна сделает все возможное.

Теперь министерство объявило, что большую часть ограничений для краболовов применят и к добытчикам лобстера. Те, в свою очередь, считают, что ограничения нужны лишь для улучшения имиджа федерального правительства, отмечает портал канадской телерадиовещательной корпорации CBC.

Исполнительный директор Союза морских рыбаков Мартин Маллет заявил, что добытчики лобстера лишь две недели назад узнали о новой инициативе министерства. По словам представителя отраслевого объединения, предложения рыбаков о других возможных мерах защиты китов никто не стал слушать.

С 28 апреля по 30 июня на акватории за пределами северного побережья Нью-Брансуика будет запрещена добыча лобстера. В этом районе находились 90% особей северного гладкого кита, обнаруженных прошлым летом. А часть залива Святого Лаврентия закроют для промысла лобстера на весь сезон.

Министерство также намерено вводить запреты на лов лобстера минимум на 15 дней в тех акваториях, где будут замечены киты. Отменять такие запреты будут только после того, как два разведывательно-поисковых полета подряд подтвердят, что киты ушли.

На промысел лобстера наложат и другие ограничения. В частности, необходимо будет уменьшить количество плавающих канатов. Также рыбакам придется сообщать обо всех потерянных орудиях лова и встречах с китами.

Fishnews
НазадМетки: канадакрабправительство
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