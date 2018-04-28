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По сравнению с ценами 2017 г. стоимость чилийской мидии увеличилась на 5%. Фото Undercurrent News

Чилийская мидия дорожает

В 2018 г. производство мидии в Республике Чили может сократиться почти на 10% к прошлогоднему уровню, отмечают в отрасли. Уменьшение урожаев на аквафермах и укрепление песо привели к подорожанию продукта.

По сравнению с ценами 2017 г. стоимость чилийской мидии увеличилась на 5%, пишет британский портал Undercurrent News. Однако, по словам президента ассоциации «Патагонская мидия» Хосе Мигеля Барроса, цены на моллюск пока достаточно стабильны и не так высоки, как на другие морепродукты, сообщает корреспондент Fishnews.

Глава отраслевого объединения также заявил, что падение производства не вызвано цветением водорослей, которое произошло в некоторых южных регионах Чили.

По информации Undercurrent News, Чили является крупнейшим производителем мидий в мире. «Патагонская мидия» в основном ориентирована на экспорт в Европу, при этом упор делается на увеличение поставок продуктов с добавленной стоимостью. Больше всего чилийской мидии потребляет Испания.

Fishnews

  • По сравнению с ценами 2017 г. стоимость чилийской мидии увеличилась на 5%. Фото Undercurrent News
  • Президент ассоциации «Патагонская мидия» Хосе Мигель БАРРОС. Фото Undercurrent News
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